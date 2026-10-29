قبل أن تغسلي وجهك... 8 عادات عليك التوقف عنها

يُعدّ غسل الوجه الخطوة الأولى في أي روتين للعناية بالبشرة، لكن أطباء الجلدية يحذّرون من أن بعض الشائعة قد تضعف حاجز البشرة وتسبب الجفاف والحساسية وظهور الحبوب. في هذا التقرير نستعرض أبرز الأخطاء التي تقع فيها كثيرات دون انتباه، وطرق تصحيحها.

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1. استخدام الماء الساخن

يمنح الماء الساخن شعوراً بالنظافة العميقة، لكنه يزيل الزيوت الطبيعية التي تحمي البشرة ويسبب احمراراً وجفافاً. والأفضل استخدام ماء فاتر، فهو ينظّف دون أن يجرّد الجلد من رطوبته.

2. فرك البشرة بقوة

يعتقد البعض أن الفرك القوي يزيل الأوساخ بشكل أفضل، إلا أنه يهيّج الجلد وقد يسبب تشققات دقيقة. يكفي تدليك الوجه بحركات دائرية لطيفة بأطراف الأصابع لمدة تقارب ثلاثين ثانية إلى دقيقة.

3. الإفراط في الغسل

يكفي غسل الوجه مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً، إضافة إلى غسله بعد التعرق الشديد أو ممارسة الرياضة. أما تكرار الغسل طوال اليوم فيؤدي إلى جفاف البشرة، وقد يدفعها إلى إفراز كمية أكبر من الدهون للتعويض.

4. اختيار منظف لا يناسب نوع البشرة

المنظفات القوية أو المعطّرة بكثرة قد تسبب تهيجاً، خاصة للبشرة الحساسة والجافة. اختاري منظفاً لطيفاً خالياً من العطور قدر الإمكان، ومناسباً لنوع بشرتك سواء كانت دهنية أو جافة أو مختلطة.

5. النوم دون إزالة المكياج

ترك المكياج على الوجه طوال الليل يسدّ المسام ويرتبط بظهور الحبوب وتهيّج العينين. ويفضّل إزالة المكياج بمزيل لطيف أو بالغسل المزدوج قبل غسل الوجه المعتاد.

6. تجفيف الوجه بالفرك

بعد الغسل، لا تفركي وجهك بالمنشفة، بل جفّفيه بالتربيت الخفيف بمنشفة نظيفة وناعمة. كما يُنصح بتغيير المنشفة بانتظام لأنها تتراكم عليها البكتيريا.

7. إهمال الترطيب بعد الغسل

تحتاج البشرة إلى الترطيب بعد الغسل مباشرة، ويفضّل أن يكون الوجه رطباً قليلاً أثناء وضع المرطب لتثبيت الرطوبة. وفي الصباح لا تنسي واقي الشمس كآخر خطوة.

8. غسل الوجه بيدين غير نظيفتين

قبل البدء، اغسلي يديكِ بالماء والصابون حتى لا تنقلي الأوساخ والبكتيريا إلى وجهك أثناء التنظيف.



العناية بالبشرة لا تحتاج إلى منتجات كثيرة بقدر ما تحتاج إلى عادات صحيحة: ماء فاتر، ومنظف لطيف، وحركات هادئة، وترطيب مباشر بعد الغسل. وإذا استمرت مشكلات مثل الجفاف الشديد أو الحبوب أو التهيّج رغم تصحيح هذه العادات، فمن الأفضل استشارة لتحديد السبب والعلاج المناسب.