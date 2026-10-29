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المرأة

أسرار مكياج العيون... من التحضير إلى اللمسة الأخيرة

Lebanon 24
29-10-2026 | 05:00
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أسرار مكياج العيون... من التحضير إلى اللمسة الأخيرة
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يحتل مكياج العيون مكانة بارزة في روتين التجميل لدى كثير من النساء، إذ يُعدّ من أبرز العناصر التي تُظهر ملامح الوجه. وتشير إرشادات المكياج الشائعة إلى أن النتيجة المتألقة ترتبط بعوامل رئيسية: تحضير بشرة العين، واختيار الألوان المناسبة للون العينين، وإتقان الدمج، والتحديد الدقيق. وهذه الخطوات بالتسلسل:
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أولاً: التحضير هو سرّ الثبات
قبل البدء بأي لون، اعتني ببشرة العين:
رطّبي المنطقة المحيطة بالعين بكريم خفيف مخصص لها وانتظري دقيقة ليمتص. ثم ضعي طبقة رقيقة من الكونسيلر أو برايمر الجفون لتوحيد اللون ومنع تكتل الظلال. وأخيراً ثبّتي القاعدة بقليل من البودرة الشفافة لتحصلي على سطح ناعم يتمسك به الميك أب.
ثانياً: خطوات ميك أب العيون خطوة بخطوة
1. اختاري الألوان المناسبة
لا توجد ألوان تناسب الجميع، لكن هذه القاعدة تساعد:
العيون البنية تناسبها الألوان الذهبية والبرونزية والأخضر الزيتوني والبنفسجي. أما العيون الخضراء فتزداد جاذبية مع درجات الماروني والخوخي والنحاسي. وللعيون الزرقاء يناسب البرتقالي الدافئ والبني الترابي والنحاسي، بينما تتألق العيون العسلية مع الأزرق الداكن والبنفسجي والأخضر.
2. ابدئي بلون أساسي فاتح
ضعي ظلاً بدرجة البشرة على كامل الجفن المتحرك حتى عظمة الحاجب. هذا اللون يعمل كقاعدة تسهّل دمج الألوان اللاحقة.
3. أضيفي العمق في الطيّة
باستخدام فرشاة ناعمة، ضعي ظلاً بنياً أو بدرجة أغمق قليلاً في طيّة الجفن بحركات دائرية خفيفة. الدمج الجيد هو الفارق بين ميك أب ناعم وآخر يبدو متقطعاً.
4. ركّزي اللمعان على منتصف الجفن
للحصول على التألق المطلوب، ضعي ظلاً لامعاً أو شيمر في منتصف الجفن المتحرك بإصبعك أو بفرشاة مسطحة، فاللمس بالإصبع يعطي لمعاناً أقوى. ويمكن إضافة لمسة صغيرة منه في الزاوية الداخلية للعين لتبدو أوسع وأكثر إشراقاً.
5. حددي العين بإتقان
ارسمي بالآيلاينر خطاً رفيعاً قرب الرموش وارفعيه قليلاً عند الزاوية الخارجية لإطلالة أكثر جاذبية. أما الكحل فاستخدميه على الخط المائي السفلي بلون بيج أو أبيض لعين أكبر، أو بالأسود والبني لنظرة أعمق.
6. اختتمي بالرموش والحاجب
اثني الرموش بالكيرلر قبل وضع الماسكارا، ثم ضعي الماسكارا على طبقتين مع تحريك الفرشاة بشكل متعرج من الجذور. وبعدها رتّبي الحاجبين وعبّئيهما بلون قريب من لونهما الطبيعي لإبراز العين.
ثالثاً: نصائح ذهبية للمسة احترافية
ضعي المكياج أمام ضوء طبيعي كلما أمكن، وامزجي الألوان جيداً بحيث لا تبقى أي حدود حادة بينها. ابدئي بكمية قليلة من الظل وزيديها تدريجياً بدل البدء بكمية كبيرة. وبعد الانتهاء من ظلال العيون، نظّفي الغبار المتساقط عن القاعدة والكونسيلر لتفادي بقايا الظل أسفل العين. واختاري فرشاة ناعمة للدمج وأخرى مسطحة للتحديد، فهما تصنعان فرقاً كبيراً.

رابعاً: أخطاء شائعة تجنّبيها
من الأخطاء الشائعة استخدام كمية كبيرة من الشيمر على كامل الجفن، مما يبرز التجاعيد، وتجاهل ترطيب العين قبل الميك أب. ومنها أيضاً عدم إزالة الميك أب قبل النوم، وهو ما يسبب جفاف الرموش وتهيّج الجفن، واستخدام أدوات قديمة أو غير نظيفة. ويُنصح بتغيير الماسكارا كل ثلاثة أشهر.
خامساً: العناية بالعين بعد الميك أب
استخدمي مزيل ميك أب لطيفاً مخصصاً للعين، وامسحي بلطف دون فرك. ويفضّل تدليك المنطقة بقطرة من زيت اللوز أو كريم مغذٍّ للحفاظ على نعومة الجلد وصحة الرموش.
العين المتألقة تبدأ بتحضير جيد، وتتشكّل بألوان مناسبة ودمج متقن، وتكتمل بتحديد جميل ورموش كثيفة. جرّبي هذه الخطوات مرات عدة حتى تجدي الأسلوب الأنسب لشكل عينيكِ.
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