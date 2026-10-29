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علاج التصبغات من دون تقشير قاسٍ.. ما فوائد "ألفا أربوتين" للبشرة؟

Lebanon 24
29-10-2026 | 10:18
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علاج التصبغات من دون تقشير قاسٍ.. ما فوائد ألفا أربوتين للبشرة؟
علاج التصبغات من دون تقشير قاسٍ.. ما فوائد ألفا أربوتين للبشرة؟ photos 0
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مع تزايد استخدام مستحضرات تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، يبرز مركب "ألفا أربوتين" بوصفه أحد المكونات التي قد تساعد على تخفيف التصبغات وتوحيد لون البشرة تدريجياً، من دون الحاجة إلى الاعتماد على التقشير القاسي.

ويعمل هذا المركب، المستخدم في عدد من مستحضرات العناية بالبشرة، على تثبيط نشاط إنزيم "التيروزيناز" المسؤول عن إحدى المراحل الأساسية لإنتاج الميلانين، وهي الصبغة التي تحدد لون الجلد. ويساعد تقليل نشاط هذا الإنزيم على الحد من ظهور البقع الداكنة الناتجة عن التعرض للشمس أو آثار حب الشباب والالتهابات.
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وتكمن أهمية "ألفا أربوتين" في أنه يستهدف عملية إنتاج الصبغة بدلاً من إزالة طبقات الجلد بالتقشير المتكرر، ما يجعله خياراً ألطف نسبياً لبعض الأشخاص، خصوصاً أصحاب البشرة الحساسة.

لكن نتائجه لا تظهر بصورة فورية، إذ يحتاج إلى استخدام منتظم لفترة ممتدة، مع ضرورة الالتزام بواقي الشمس، لأن التعرض للأشعة فوق البنفسجية قد يؤدي إلى تجدد التصبغات ويحدّ من فعالية مستحضرات العناية.

ويُستخدم المركب عادة على شكل سيروم يوضع بعد تنظيف البشرة وقبل الكريم المرطب، وفق تعليمات المنتج. كما يمكن أن يدخل ضمن تركيبات تحتوي على النياسيناميد أو فيتامين سي، مع ضرورة تجنب الإفراط في الجمع بينه وبين الأحماض والمقشرات القوية.

ورغم اعتباره لطيفاً نسبياً، فقد يتسبب "ألفا أربوتين" باحمرار أو جفاف أو تهيج لدى بعض المستخدمين، لذلك يُنصح باختباره أولاً على مساحة صغيرة من الجلد، والتوقف عن استخدامه عند ظهور تهيج مستمر.

وتشير مراجعات علمية إلى إمكان الاستفادة من الأربوتين في معالجة فرط التصبغ، إلا أن الأدلة السريرية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى فعاليته بدقة.

ويؤكد المختصون أهمية عدم الاعتماد على مستحضر واحد لعلاج جميع أنواع التصبغات، خصوصاً عندما تكون البقع شديدة أو متكررة، إذ قد تتطلب هذه الحالات تقييماً جلدياً لتحديد أسبابها واختيار العلاج المناسب.
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