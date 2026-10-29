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فنون ومشاهير

نسرين طافش تضع شروطها للزواج مُجدداً

Lebanon 24
29-10-2026 | 13:24
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نسرين طافش تضع شروطها للزواج مُجدداً
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كشفت الفنانة نسرين طافش عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها رسمياً عن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر في حزيران الماضي، موضحة أن اختلاف وجهات النظر وعدم التفاهم في بعض التفاصيل كانا من أبرز العوامل التي أدت إلى انتهاء العلاقة.

وخلال لقائها في برنامج «Face To Face»، أشارت طافش إلى أن الغيرة وصعوبة تقبل طبيعة العمل الفني قد تؤثران في استقرار العلاقات العاطفية، لافتة إلى أن الانفصال أحياناً يكون الخيار الأفضل للحفاظ على الاحترام المتبادل، بدلاً من الاستمرار في علاقة قد تتحول إلى خلافات متكررة.

نسرين طافش توضح حقيقة شائعات الانفصال

وعن الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل إعلان انفصالها، أكدت نسرين طافش أنها لم تكن صحيحة في ذلك الوقت، مشيرة إلى أنها أعلنت انتهاء الزواج رسمياً عندما وقع الانفصال بالفعل.

ولفتت إلى أن الفنانين غالباً ما يجدون حياتهم الخاصة محط اهتمام الجمهور، في ظل انتشار الأخبار والتكهنات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نسرين طافش لا تستبعد الزواج مجدداً

وأكدت الفنانة أن الزواج من أجمل التجارب التي يمكن أن يعيشها الإنسان، موضحة أنها لا تندم على التجارب التي مرت بها، ولا تمانع خوض تجربة الزواج مرة أخرى إذا وجدت الشخص المناسب الذي تشعر معه بالتفاهم والانسجام.

وأضافت أن العلاقة الناجحة تقوم على المشاركة والدعم المتبادل والتفاهم في تفاصيل الحياة اليومية، بعيداً عن الصراعات ومحاولات فرض السيطرة بين الطرفين.

وفي المقابل، أشارت إلى أن العزوبية تحمل جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بالحرية الشخصية والمهنية، مؤكدة أن لكل مرحلة من مراحل الحياة مميزاتها الخاصة.

نسرين طافش: نجاح الزواج لا يرتبط بمدة استمراره

وشددت نسرين طافش على أن نجاح الزواج لا يُقاس بعدد السنوات التي يستمر فيها، معتبرة أن انتهاء العلاقة لا يعني بالضرورة فشلها، كما أن استمرارها لا يضمن السعادة للطرفين.

وأعربت عن رفضها لاستمرار العلاقات الزوجية غير السعيدة خوفاً من نظرة المجتمع، مؤكدة أهمية اتخاذ القرارات التي تضمن الراحة النفسية والسعادة بعيداً عن الضغوط الاجتماعية.

تفاصيل انفصال نسرين طافش وأحمد جوهر

وكانت نسرين طافش قد أعلنت انفصالها رسمياً عن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر في نهاية يونيو الماضي، بعد زواج استمر نحو عام ونصف العام.

وجاء الإعلان بعد أيام قليلة من ظهورهما معاً خلال إجازة صيفية في جزر المالديف، حيث نشرا صوراً رومانسية، قبل أن تعلن الفنانة انتهاء العلاقة عبر خاصية القصص على حسابها في إنستغرام، مؤكدة أن الانفصال تم في أجواء من الاحترام والتفاهم، ومطالبة الجمهور باحترام خصوصية الطرفين.

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