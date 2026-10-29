تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

لماذا يبدو شعرك متعباً رغم اهتمامك به؟ أخطاء يومية تضعف الشعر

Lebanon 24
29-10-2026 | 15:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لماذا يبدو شعرك متعباً رغم اهتمامك به؟ أخطاء يومية تضعف الشعر
لماذا يبدو شعرك متعباً رغم اهتمامك به؟ أخطاء يومية تضعف الشعر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-


قد تختار المرأة أفضل منتجات العناية بالشعر، ومع ذلك تعاني من الجفاف والتكسر، إذ قد ترتبط المشكلة بالعادات اليومية وطريقة استخدام المستحضرات أكثر من ارتباطها بنوع المنتجات. وتؤثر بعض الممارسات الشائعة في صحة الشعر ومظهره، لكن يمكن الحد من أضرارها من خلال تعديلات بسيطة في روتين العناية.

1. غسل الشعر بالماء الساخن

يساهم الماء الساخن في إزالة الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، ما قد يزيد جفاف الشعر وخشونته. لذلك، يُفضل استخدام الماء الفاتر أثناء الغسل، مع إمكانية إنهاء الشطف بالماء البارد إذا كان ذلك مريحاً.

2. توزيع الشامبو على كامل الشعر

يتركز دور الشامبو في تنظيف فروة الرأس وإزالة الدهون والشوائب المتراكمة عليها، بينما تحصل الأطراف على قدر كافٍ من التنظيف من خلال الرغوة التي تمر عليها أثناء الشطف. ويساعد تدليك الفروة بلطف بأطراف الأصابع على تنظيفها دون زيادة الاحتكاك بالشعر.

3. وضع البلسم على فروة الرأس

يساعد البلسم على ترطيب الشعر وتسهيل تمشيطه، لكن وضعه على فروة الرأس قد يزيد الشعور بالدهون أو يثقل الشعر، خصوصاً لدى أصحاب الشعر الدهني. لذلك، يُنصح بتوزيعه على منتصف طول الشعر والأطراف، مع مراعاة تعليمات المنتج.

4. فرك الشعر المبلل بالمنشفة

يكون الشعر أكثر عرضة للتكسر عندما يكون مبللاً، وقد يؤدي فركه بقوة إلى تلف أليافه وزيادة التشابك. ولتجنب ذلك، يُفضل تجفيفه بالضغط الخفيف باستخدام منشفة ناعمة أو قطعة قماش قطنية، ثم فك العقد بمشط واسع الأسنان وبحركات لطيفة.

5. استخدام أدوات التصفيف الحرارية دون حماية

قد يؤدي الاستخدام المتكرر للمجفف والمكواة وأدوات التصفيف الساخنة إلى إضعاف الشعر وزيادة جفافه وتكسره. ويساعد استخدام مستحضر واقٍ من الحرارة، وخفض درجة حرارة الأدوات، وتقليل مرات التصفيف الحراري على الحد من الضرر.

6. ربط الشعر بإحكام

يمكن أن تتسبب التسريحات المشدودة، مثل ذيل الحصان المحكم، في زيادة الضغط على جذور الشعر، ما قد يؤدي إلى التكسر أو تساقط الشعر الناتج عن الشد عند تكرارها. لذلك، يُفضل اعتماد تسريحات مريحة وتجنب شد الشعر باستمرار.

7. إهمال قص الأطراف المتقصفة

تؤثر الأطراف المتقصفة في مظهر الشعر وملمسه، وقد يستمر التلف في الامتداد على طول الشعرة. ويساعد قص الأطراف المتضررة على تحسين مظهر الشعر وتقليل استمرار التقصف، مع تحديد مواعيد القص وفقاً لطبيعة الشعر ودرجة تلفه، بدلاً من الالتزام بجدول ثابت يناسب الجميع.

Advertisement

مواضيع ذات صلة
لماذا يصبح الشعر دهنياً بسرعة؟ أخطاء تتسبب في هذه المشكلة
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يبدو شعرك دهنياً رغم غسله؟ إليك السبب
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أنواع الشعر المجعد والعناية به
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يجب تنظيف فرشاة الشعر بانتظام؟
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24

العادات اليومية

منتجات العناية

التزام

الشام

الحص

كاني

مارس

طراف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-10-29
Lebanon24
13:24 | 2026-10-29
Lebanon24
10:18 | 2026-10-29
Lebanon24
07:25 | 2026-10-29
Lebanon24
05:00 | 2026-10-29
Lebanon24
03:00 | 2026-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24