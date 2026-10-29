لماذا يبدو شعرك متعباً رغم اهتمامك به؟ أخطاء يومية تضعف الشعر

قد تختار المرأة أفضل بالشعر، ومع ذلك تعاني من الجفاف والتكسر، إذ قد ترتبط المشكلة بالعادات اليومية وطريقة استخدام المستحضرات أكثر من ارتباطها بنوع المنتجات. وتؤثر بعض الممارسات الشائعة في صحة الشعر ومظهره، لكن يمكن الحد من أضرارها من خلال تعديلات بسيطة في روتين العناية.

1. غسل الشعر بالماء الساخن

يساهم الماء الساخن في إزالة الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، ما قد يزيد جفاف الشعر وخشونته. لذلك، يُفضل استخدام الماء الفاتر أثناء الغسل، مع إمكانية إنهاء الشطف بالماء البارد إذا كان ذلك مريحاً.

2. توزيع الشامبو على كامل الشعر

يتركز دور الشامبو في تنظيف فروة الرأس وإزالة الدهون والشوائب المتراكمة عليها، بينما تحصل الأطراف على قدر كافٍ من التنظيف من خلال الرغوة التي تمر عليها أثناء الشطف. ويساعد تدليك الفروة بلطف بأطراف الأصابع على تنظيفها دون زيادة الاحتكاك بالشعر.

3. وضع البلسم على فروة الرأس

يساعد البلسم على ترطيب الشعر وتسهيل تمشيطه، لكن وضعه على فروة الرأس قد يزيد الشعور بالدهون أو يثقل الشعر، خصوصاً لدى أصحاب الشعر الدهني. لذلك، يُنصح بتوزيعه على منتصف طول الشعر والأطراف، مع مراعاة تعليمات المنتج.

4. فرك الشعر المبلل بالمنشفة

يكون الشعر أكثر عرضة للتكسر عندما يكون مبللاً، وقد يؤدي فركه بقوة إلى تلف أليافه وزيادة التشابك. ولتجنب ذلك، يُفضل تجفيفه بالضغط الخفيف باستخدام منشفة ناعمة أو قطعة قماش قطنية، ثم فك العقد بمشط واسع الأسنان وبحركات لطيفة.

5. استخدام أدوات التصفيف الحرارية دون حماية

قد يؤدي الاستخدام المتكرر للمجفف والمكواة وأدوات التصفيف الساخنة إلى إضعاف الشعر وزيادة جفافه وتكسره. ويساعد استخدام مستحضر واقٍ من الحرارة، وخفض درجة حرارة الأدوات، وتقليل مرات التصفيف الحراري على الحد من الضرر.

6. ربط الشعر بإحكام

يمكن أن تتسبب التسريحات المشدودة، مثل ذيل الحصان المحكم، في زيادة الضغط على جذور الشعر، ما قد يؤدي إلى التكسر أو تساقط الشعر الناتج عن الشد عند تكرارها. لذلك، يُفضل اعتماد تسريحات مريحة وتجنب شد الشعر باستمرار.

7. إهمال قص الأطراف المتقصفة

تؤثر الأطراف المتقصفة في مظهر الشعر وملمسه، وقد يستمر التلف في الامتداد على طول الشعرة. ويساعد قص الأطراف المتضررة على تحسين مظهر الشعر وتقليل استمرار التقصف، مع تحديد مواعيد القص وفقاً لطبيعة الشعر ودرجة تلفه، بدلاً من الالتزام بجدول ثابت يناسب الجميع.