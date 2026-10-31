خلاف شيماء سيف وآيتن عامر يتصاعد.. تفاصيل مُفاجئة عن واقعة المطار!

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كشفت الفنانة تفاصيل خلافها مع زميلتها الفنانة آيتن عامر، موضحة أن سبب غضبها لم يكن تعليق الأخيرة بشأن خسارة وزنها، بل اعتقادها أن تأخر إنجابها مرتبط بوزنها، في حين أن المشكلة كانت متعلقة بزوجها، وهو أمر لم تكن ترغب في الكشف عنه حينها.وأوضحت شيماء، خلال تصريحات إعلامية، أنها لم تعتبر حديث آيتن اعتذاراً واضحاً، بل رأت فيه محاولة لتغيير حقيقة ما حدث، مشيرة إلى أن الواقعة تعود إلى لقاء جمعهما في قبل سنوات، حين سألتها آيتن عن سبب عدم إنجابها، ونصحتها بإجراء عملية تكميم المعدة وخسارة الوزن.وأضافت أن ما أزعجها هو افتراض أن المشكلة الصحية تتعلق بها، وليس النصيحة المتعلقة بالتخسيس بحد ذاتها، مؤكدة أنها وزوجها كانا يحرصان على إبقاء تفاصيل الموضوع بعيداً عن الآخرين.وفي سياق آخر، نفت شيماء سيف وجود صداقة وثيقة تجمعها بآيتن عامر، مشيرة إلى أنهما لم تلتقيا خلال السنوات الماضية سوى أربع مرات، واقتصر التعامل بينهما على تبادل التحية.وقالت: "هي بتقول إحنا بقالنا 6 سنين وبتقعدي معايا وحسستني إني واكلة وشاربة في بيتها، وده محصلش، إحنا خلال الـ6 سنين ما شوفتهاش غير 4 مرات، وكل اللي كان بينا فيهم سلام ربنا".كما استذكرت رحلة سفر جمعتهما إلى ، لافتة إلى أن كلاً منهما جلست في مقعد منفصل رغم وجود أماكن شاغرة، معتبرة أن ذلك يعكس طبيعة العلاقة المتوترة بينهما، والتي تأثرت بخلافات سابقة، من بينها أزمة مرتبطة ببرنامج الإعلامي .