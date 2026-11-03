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المرأة

احتفالاً بـ"تباعا تباعا".. شيرين في ظهور مفاجئ مع عزيز الشافعي

Lebanon 24
03-11-2026 | 10:30
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احتفالاً بـتباعا تباعا.. شيرين في ظهور مفاجئ مع عزيز الشافعي
احتفالاً بـتباعا تباعا.. شيرين في ظهور مفاجئ مع عزيز الشافعي photos 0
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ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من خلال مقطع مصور نشره الملحن والمنتج الموسيقي عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، في لقاء جمع الطرفين لتوثيق النجاح الرقمي البارز الذي حققته أغنية "تباعا تباعا" منذ طرحها للجمهور.
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وأعلن الشافعي من خلال المنشور تصدر العمل الغنائي القوائم الأكثر استماعاً ومشاهدة عبر منصات البث الرقمي المختلفة خلال عام 2026، وعلى رأسها منصة "يوتيوب"، حيث تمكنت الأغنية من كسر حاجز 153 مليون مشاهدة، محققة رقماً قياسياً جديداً في مسيرة الثنائي الفنية.

وأظهر المقطع المصور نقاشاً مباشراً وجانباً من الحوار الذي دار بين شيرين والملحن المصري حول أصداء الأغنية، وانتشارها الجماهيري على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويأتي ظهور "شيرين" ليعكس النشاط الفني المستمر للمطربة المصرية ومتابعتها لأرقام وتفاعل إصداراتها الأخيرة، خاصة بعدما حظيت الأغنية بتداول واسع بين المستخدمين، مسجلة حضوراً قوياً في المنافسة الغنائية لموسم 2026.
 
 
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