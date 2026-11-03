احتفالاً بـتباعا تباعا.. شيرين في ظهور مفاجئ مع عزيز الشافعي

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ظهرت الفنانة من خلال مقطع مصور نشره الملحن والمنتج الموسيقي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، في لقاء جمع الطرفين لتوثيق النجاح الرقمي البارز الذي حققته أغنية "تباعا تباعا" منذ طرحها للجمهور.وأعلن من خلال المنشور تصدر العمل الغنائي القوائم الأكثر استماعاً ومشاهدة عبر منصات البث الرقمي المختلفة خلال عام 2026، وعلى رأسها منصة " "، حيث تمكنت الأغنية من كسر حاجز 153 مليون مشاهدة، محققة رقماً قياسياً جديداً في مسيرة الفنية.وأظهر المقطع المصور نقاشاً مباشراً وجانباً من الحوار الذي دار بين والملحن المصري حول أصداء الأغنية، وانتشارها الجماهيري على شبكات التواصل الاجتماعي.ويأتي ظهور "شيرين" ليعكس النشاط الفني المستمر للمطربة المصرية ومتابعتها لأرقام وتفاعل إصداراتها الأخيرة، خاصة بعدما حظيت الأغنية بتداول واسع بين المستخدمين، مسجلة حضوراً قوياً في المنافسة الغنائية لموسم 2026.