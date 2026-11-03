بشرتك في مواجهة تحديات السفر.. خطوات بسيطة تحافظ على نضارتها

قد يكون السفر فرصة للاستمتاع والاسترخاء واكتشاف أماكن جديدة، لكنه في المقابل يضع البشرة أمام مجموعة من التحديات التي قد تؤثر في صحتها ومظهرها. فتغير المناخ، وانخفاض الرطوبة داخل الطائرات، واضطراب مواعيد النوم، واختلاف ، كلها عوامل قد تجعل البشرة أكثر عرضة للجفاف والبهتان وظهور الحبوب.

ولأن الحفاظ على نضارة البشرة لا ينبغي أن يتوقف خلال الرحلات، ينصح أطباء الجلد باتباع روتين بسيط ومدروس يساعد على حمايتها من تأثيرات السفر، من دون الحاجة إلى حمل مستحضرات كثيرة أو إجراء تغييرات كبيرة في عادات العناية اليومية.

6 خطوات للعناية ببشرتك خلال الرحلات

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1. حافظي على ترطيب جسمك من الداخل

يُعد شرب الماء بانتظام من الخطوات الأساسية للحفاظ على صحة البشرة، خصوصاً خلال الرحلات الجوية التي تنخفض فيها مستويات الرطوبة داخل المقصورة. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الشعور بجفاف الجلد وظهور الخطوط الدقيقة بصورة أكثر وضوحاً.

لذلك، احرصي على تناول الماء على فترات منتظمة قبل الرحلة وأثناءها وبعد الوصول، مع مراعاة احتياجات جسمك والظروف الصحية المحيطة بك.

2. لا تهملي العناية بالشفاه

تتعرض الشفاه للجفاف والتشقق بسهولة بسبب الهواء الجاف وتغير الظروف المناخية، لذلك من المفيد الاحتفاظ بمرطب مناسب ضمن حقيبة السفر.

وتُعد المراهم الغنية بالفازلين خياراً جيداً، إذ تساعد على تكوين طبقة واقية تقلل فقدان الرطوبة وتحافظ على نعومة الشفاه، خصوصاً خلال الرحلات الطويلة.

3. واقي الشمس رفيقك الدائم

لا تقتصر الحماية من أشعة الشمس على العطلات الصيفية أو الوجهات الشاطئية، بل تبقى ضرورية حتى خلال التنقل والسفر بالطائرة.

ويُنصح باستخدام واقٍ واسع الطيف بمعامل حماية SPF 30 أو أكثر، مع تجديده كل ساعتين عند التعرض للشمس، وبعد السباحة أو التعرق. كما يُفضل الانتباه إلى التعرض المباشر لأشعة الشمس عبر نوافذ الطائرة، خصوصاً عند الجلوس بجوار النافذة.

4. التزمي بمستحضراتك المعتادة

قد يغريك السفر بتجربة منتجات جديدة أو استخدام المستحضرات المتوافرة في مكان الإقامة، لكن تغيير روتين العناية بصورة مفاجئة قد يسبب تهيجاً أو تحسساً، لا سيما لدى صاحبات البشرة الحساسة.

لذلك، من الأفضل تجهيز حقيبة صغيرة تضم المنتجات التي اعتادت بشرتك عليها، مثل الغسول والمرطب وواقي الشمس. واحرصي على حفظها في عبوات نظيفة ومناسبة، مع التأكد من إحكام إغلاقها للحفاظ عليها ومنع تسربها.

5. اختاري مستحضراتك بعناية في الفنادق

رغم سهولة استخدام مستحضرات العناية المتوافرة في الفنادق، فإنها قد لا تكون مناسبة لجميع أنواع البشرة، خصوصاً إذا كانت تحتوي على عطور أو مكونات لا تتوافق مع طبيعة الجلد.

ومن الأفضل اصطحاب الشامبو والغسول والمرطب الخاص بك، لتجنب إدخال منتجات غير مألوفة إلى روتينك اليومي، والحد من احتمالات الجفاف أو التهيج.

6. أضيفي جرعة من الترطيب إلى روتينك

يمكن أن تساعد الأقنعة المرطبة المخصصة للوجه على تحسين ملمس البشرة والتخفيف من الشعور بالجفاف، خصوصاً بعد الرحلات الطويلة أو التعرض لتغيرات الطقس.

كما يمكن استخدام مرطب مناسب عند الحاجة، بدلاً من الإفراط في رش الوجه بالماء وحده، لأن ذلك لا يوفر ترطيباً مستمراً وقد يزيد الإحساس بالجفاف إذا تبخر سريعاً من سطح الجلد.

بشرة نضرة حتى بعد الوصول

لا تحتاج العناية بالبشرة أثناء السفر إلى روتين معقد أو حقيبة مليئة بالمستحضرات، بل تعتمد على الاستمرارية واختيار المنتجات المناسبة والاهتمام بالترطيب والحماية من الشمس.

ومع بعض التحضيرات البسيطة قبل الانطلاق، يمكنك تقليل آثار السفر على بشرتك والحفاظ على مظهرها الصحي والمشرق طوال الرحلة.