تغذية المرأة عبر مراحل العمر... احتياجات تتغير من المراهقة إلى الشيخوخة

ترافق التغيرات الجسدية والهرمونية التي تمر بها المرأة في مختلف مراحل حياتها تغيرات في احتياجاتها الغذائية، فما يحتاجه الجسم خلال سنوات النمو يختلف عما يحتاجه في مرحلة الحمل أو بعد انقطاع الطمث. ومن هنا تبرز أهمية اختيار الأطعمة التي توفر العناصر الضرورية للحفاظ على الصحة والطاقة والوقاية من بعض المشكلات الصحية.

وفي ما يلي أبرز الاحتياجات الغذائية التي يُنصح بالتركيز عليها في كل مرحلة عمرية:

1. المراهقة.. تغذية تدعم النمو وبناء العظام

تشهد هذه المرحلة تطوراً سريعاً في الجسم، ما يجعل التغذية المتوازنة ضرورية لدعم النمو وتقوية العظام. ويحتل الكالسيوم وفيتامين د أهمية خاصة في بناء الكتلة العظمية، فيما تزداد أهمية الحديد مع بدء الشهرية. ويمكن الحصول على هذه العناصر من منتجات الألبان والبيض واللحوم والبقوليات والخضروات الورقية.

2. العشرينات والثلاثينات.. الحفاظ على التوازن الغذائي

تحتاج المرأة في هذه السنوات إلى نظام غذائي متنوع يساعدها على الحفاظ على نشاطها وصحتها على المدى . ويُفضل الاهتمام بمصادر البروتين والحديد والألياف والدهون الصحية. أما النساء اللواتي يخططن للحمل، فمن المهم أن يستشرن الطبيب بشأن تناول حمض الفوليك، لدوره الأساسي في دعم نمو الجنين خلال الأسابيع الأولى من الحمل.

3. الحمل والرضاعة.. احتياجات إضافية للأم والطفل

خلال الحمل والرضاعة، تتغير احتياجات الجسم نتيجة التغيرات التي يفرضها نمو الجنين وإنتاج الحليب. لذلك تصبح بعض العناصر أكثر أهمية، وفي مقدمتها الحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والبروتين. وينبغي أن تستند المكملات الغذائية إلى تقييم طبي يحدد حاجة كل امرأة والكميات المناسبة لها.

4. الأربعينات.. دعم العضلات والحفاظ على النشاط

مع التقدم في العمر، قد تبدأ التغيرات الهرمونية بالتأثير على توزيع الدهون وكتلة العضلات. ولهذا يُنصح بالاهتمام بالأطعمة الغنية بالبروتين، إلى جانب الألياف الموجودة في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. كما تشكل المكسرات وزيت والأسماك مصادر مهمة للدهون الصحية، مع الحد من الإفراط في السكريات والأطعمة المصنعة.

5. بعد انقطاع الطمث.. أولوية لصحة العظام

يؤدي انخفاض مستويات هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث إلى زيادة احتمالات تراجع كثافة العظام. لذلك تكتسب الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين د أهمية متزايدة، مثل الحليب ومشتقاته والأسماك الدهنية وبعض الأطعمة المدعمة. كما يساعد النشاط البدني المنتظم، ولا سيما تمارين وتحمل الوزن، في دعم صحة العظام.

6. الشيخوخة.. التغذية الجيدة رغم تراجع الشهية

قد تواجه المرأة في سن متقدمة تغيرات في الشهية أو القدرة على تناول بعض الأطعمة، ما يجعل اختيار الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية أمراً ضرورياً. ويُنصح بتوفير مصادر جيدة للبروتين، والاهتمام بالسوائل حتى في غياب الشعور بالعطش، فضلاً عن متابعة مستويات فيتامين ب12 عند الحاجة، خصوصاً مع وجود مشكلات في امتصاصه.

عادات غذائية مفيدة في جميع المراحل

رغم اختلاف الاحتياجات بين مرحلة وأخرى، تبقى بعض العادات أساساً للصحة الجيدة، أبرزها تناول وجبات متنوعة ومتوازنة، والإكثار من الخضروات والفواكه، وشرب كمية كافية من الماء، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

وفي النهاية، لا يتعلق الأمر باتباع نظام غذائي واحد طوال الحياة، بل بفهم احتياجات الجسم والاستجابة للتغيرات التي يمر بها. كما أن تحديد المكملات الغذائية أو تعديل وفق الحالة الصحية يجب أن يتم بالتعاون مع الطبيب أو اختصاصية التغذية.