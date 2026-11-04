صيحة من التسعينيات تعود بقوة في 2026.. أحمر الشفاه البني يتصدر عالم الجمال

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يعود أحمر الشفاه البني إلى واجهة صيحات المكياج لعام 2026، مستعيداً حضوره الذي ميّز إطلالات نجمات التسعينيات، لكن بلمسات عصرية تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والأساليب الحديثة.وتتميّز هذه الصيحة بتنوّع درجاتها، من البني الكراميل والشوكولاتة إلى البني المحمر والوردي والنيود، ما يجعلها مناسبة لمختلف ألوان البشرة والإطلالات اليومية والمسائية.ويبرز البني الشوكولاتة خياراً للإطلالات الجريئة، فيما يمنح الكراميل مظهراً دافئاً وطبيعياً، ويشكّل البني المائل إلى الوردي بديلاً ناعماً لألوان التقليدية. كما تتنوّع التركيبات بين اللامعة والمطفأة والساتانية، لتناسب مختلف الأذواق.وللحصول على إطلالة متناسقة، ينصح باستخدام قلم تحديد بدرجة قريبة من لون أحمر الشفاه أو أغمق قليلاً، مع إمكانية دمج درجتين لإضفاء مزيد من العمق. ويمكن تنسيق الألوان البنية الداكنة مع مكياج عيون بسيط، أو اعتماد التركيبات اللامعة لمظهر أكثر حيوية.ويعتمد اختيار الدرجة المناسبة على لون البشرة ودرجتها التحتية، إذ تتناغم الألوان الدافئة مع الكراميل والبني المحمر، فيما تناسب الدرجات الوردية والباردة أصحاب البشرة ذات الدرجات التحتية الباردة.وهكذا، تعود إحدى أبرز صيحات التسعينيات إلى عالم الجمال، مع خيارات أكثر تنوعاً تجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسة العصرية.