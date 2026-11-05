هل يجب وضع بلسم الشعر على الأطراف فقط؟ إليك الطريقة الصحيحة

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يُعدّ بلسم الشعر من المنتجات الأساسية للعناية بالشعر، إذ يساعد على تنعيم الخصلات وتقليل التشابك والتكسّر، لكن طريقة استخدامه تختلف بحسب طبيعة الشعر واحتياجاته.فبالنسبة إلى الشعر الدهني، يُفضّل وضع البلسم على منتصف الشعر والأطراف، مع تجنّب الجذور حتى لا يبدو أكثر دهنية. أما الشعر الجاف والمجعّد، فيحتاج إلى ترطيب أكبر على امتداد الخصلات، مع التركيز على المناطق الأكثر جفافاً.وفي حالة الشعر الناعم والخفيف، يُنصح باستخدام كمية صغيرة من البلسم على الأطراف للحفاظ على حجمه الطبيعي، بينما يستفيد الشعر المصبوغ أو المتضرر من توزيعه على الأطوال، خصوصاً الأجزاء التالفة.ولا يُنصح عموماً بوضع البلسم التقليدي مباشرة على فروة الرأس، إلا إذا كان المنتج مخصّصاً لذلك.وللحصول على أفضل نتيجة، يُفضّل إزالة الماء الزائد بعد غسل الشعر بالشامبو، ثم توزيع البلسم وفق نوع الشعر وتركه للمدة المحددة على العبوة قبل شطفه جيداً.وتبقى الأساسية اختيار المنتج المناسب لطبيعة الشعر، بدلاً من اعتماد طريقة واحدة لجميع الأنواع.