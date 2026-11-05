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المرأة

فيتامين E للبشرة.. فوائد متعددة للترطيب ومكافحة الجفاف

Lebanon 24
05-11-2026 | 14:00
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لا تقتصر أهمية الفيتامينات على دعم صحة الجسم من الداخل، بل يمتد تأثير بعضها إلى العناية بالبشرة والحفاظ على نضارتها وحيويتها. ويأتي فيتامين E في مقدمة العناصر التي تحظى باهتمام واسع في عالم التجميل، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة ودوره في حماية الخلايا من التلف.

ويُستخدم هذا الفيتامين في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة، سواء الكريمات المرطبة أو الزيوت والأقنعة، لما يوفره من فوائد تتعلق بترطيب الجلد وتهدئة الجفاف، إلى جانب دوره في الحد من تأثير العوامل البيئية الضارة.

ما هو فيتامين E وما أهميته للبشرة؟

فيتامين E، المعروف أيضاً باسم فيتامين هـ، هو أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ويتوافر بأشكال متعددة، إلا أن الجسم يعتمد بصورة أساسية على نوع يُعرف باسم "ألفا توكوفيرول".

وتتمثل إحدى أبرز وظائفه في مقاومة الجذور الحرة، وهي جزيئات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالخلايا عند تراكمها، فضلاً عن مساهمته في دعم الجهاز المناعي وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

ويمكن الحصول عليه من مصادر غذائية متنوعة، أبرزها الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والخضروات الورقية والسمن النباتي.

8 فوائد لفيتامين E في العناية بالبشرة

يدخل فيتامين E في تركيبة العديد من منتجات العناية بالجلد، نظراً إلى خصائصه المرطبة والمضادة للأكسدة، ويمكن أن يقدم مجموعة من الفوائد، أبرزها:

1. المساعدة في ترطيب البشرة

يُعد الترطيب من أبرز استخدامات فيتامين E، إذ يساعد على تقليل فقدان الرطوبة والحفاظ على نعومة الجلد، خصوصاً لدى أصحاب البشرة الجافة أو المتقشرة.

2. تهدئة جفاف الشفاه

يمكن استخدام المنتجات التي تحتوي على فيتامين E للمساعدة في تحسين ملمس الشفاه والتخفيف من جفافها وتشققها، بفضل خصائصه المرطبة.

3. المساهمة في تخفيف التصبغات

تشير بعض الاستخدامات الجلدية إلى إمكانية الاستفادة من فيتامين E في العناية بالبقع الداكنة، وقد يكون تأثيره أفضل عند دمجه مع فيتامين C، لكن الأدلة على قدرته في إزالة التصبغات لا تزال محدودة.

4. العناية بالندوب الناتجة عن حب الشباب

يُستخدم فيتامين E في بعض مستحضرات العناية بالندوب، إلا أن فعاليته في تحسين آثار حب الشباب تختلف من شخص إلى آخر، ولا توجد أدلة علمية كافية تؤكد قدرته على إزالة الندوب بشكل واضح.

5. تحسين مظهر البشرة ومقاومة آثار الجفاف

بفضل دوره في دعم حاجز البشرة والحفاظ على رطوبتها، قد يساعد هذا الفيتامين على تحسين مظهر الجلد ومنحه ملمساً أكثر نعومة. لكنه لا يُعد علاجاً مباشراً للتجاعيد أو علامات التقدم في السن.

6. المساعدة في تهدئة الحكة

قد يساهم استخدام مستحضرات مرطبة تحتوي على فيتامين E في تخفيف الحكة المرتبطة بجفاف الجلد، لكنه لا يعالج الأسباب المرضية للحكة، مثل الحساسية أو الالتهابات الجلدية.

7. دعم تعافي الجلد

تبحث بعض الدراسات في دور فيتامين E في عملية التئام الجروح وتجدد الأنسجة، سواء من خلال المكملات الغذائية أو الاستخدام الموضعي، لكن النتائج لا تزال غير حاسمة بشأن مدى فعاليته في تسريع الالتئام.

8. التخفيف من آثار التعرض للشمس

تساعد الخصائص المضادة للأكسدة والمرطبة لفيتامين E في الحد من بعض الأضرار المرتبطة بالإجهاد التأكسدي، وقد يساهم في تهدئة الجلد بعد التعرض للشمس. لكنه لا يوفر حماية كافية من الأشعة فوق البنفسجية ولا يمكن أن يحل محل واقي الشمس.

كيف يمكن استخدام فيتامين E للبشرة؟

تتعدد طرق إدخال هذا الفيتامين إلى روتين العناية بالبشرة، ومن أبرزها:

  • الزيوت الموضعية: يمكن استخدام مستحضرات زيت فيتامين E على البشرة، مع مراعاة اختيار المنتجات المناسبة لنوع الجلد، خصوصاً أن الزيوت المركزة قد لا تلائم البشرة الدهنية أو المعرضة لظهور الحبوب.
  • الكريمات المرطبة: يمكن اختيار كريمات تحتوي على فيتامين E ضمن مكوناتها، للاستفادة من خصائصه المرطبة والمساعدة في حماية حاجز البشرة.
  • أقنعة الوجه: تتوافر أقنعة تجميلية تجمع بين فيتامين E وفيتامين C، بهدف ترطيب الجلد وتحسين مظهره.
  • إضافته إلى المرطب: يمكن اختيار مستحضرات تجمع بين الفيتامينات ومكونات الترطيب بدلاً من خلط الزيوت مباشرة، لتجنب تهيج البشرة أو انسداد المسام.
  • المكملات الغذائية: يمكن الحصول على فيتامين E من المكملات عند وجود حاجة غذائية مثبتة، لكن تناولها لا يُنصح به لمجرد تحسين مظهر البشرة، ويجب تحديد الجرعة بالتشاور مع الطبيب.

ما أضرار الإفراط في استخدام فيتامين E؟

على الرغم من أن فيتامين E يُعد آمناً لدى معظم الأشخاص عند استخدامه ضمن الحدود المناسبة، فإن الإفراط فيه، سواء عن طريق المكملات أو المستحضرات الموضعية، قد يؤدي إلى بعض الآثار غير المرغوبة.

ومن أبرز المخاطر المحتملة:

  • اضطرابات الجهاز الهضمي: قد تؤدي الجرعات المرتفعة من المكملات إلى الغثيان والإسهال وتقلصات المعدة.
  • زيادة احتمالات النزيف: قد تؤثر الجرعات العالية في تخثر الدم، وتزيد خطر النزيف أو ظهور الكدمات، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم.
  • الإرهاق والصداع: قد تظهر أعراض مثل الضعف والصداع واضطرابات الرؤية عند الإفراط في تناول المكملات.
  • انسداد المسام: قد تكون بعض زيوت فيتامين E الثقيلة غير مناسبة للبشرة الدهنية، وقد تساهم في انسداد المسام وظهور الحبوب.
  • الحساسية الجلدية: يمكن أن يسبب الاستخدام الموضعي لدى بعض الأشخاص احمراراً أو حكة أو طفحاً جلدياً.

وللحد من احتمالات التحسس، يُنصح بتجربة المنتج على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على الوجه، ومراقبة أي تغيرات خلال 24 إلى 48 ساعة.

هل يستحق فيتامين E مكاناً في روتين العناية بالبشرة؟

يمكن أن يكون فيتامين E إضافة مفيدة لروتين العناية بالبشرة، خصوصاً لمن يعانون من الجفاف ويبحثون عن منتجات تساعد على الحفاظ على الرطوبة ونعومة الجلد.

لكن الاستفادة منه ترتبط باختيار التركيبة المناسبة وطريقة الاستخدام، مع تجنب الإفراط في المكملات الغذائية أو الاعتماد عليه كعلاج للتجاعيد والتصبغات والندوب. كما تبقى المواظبة على استخدام واقي الشمس واتباع روتين مناسب لنوع البشرة من أهم خطوات الحفاظ على صحتها ونضارتها.

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