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المرأة

النوم بالمكياج قد يكلّف بشرتك نضارتها

Lebanon 24
05-11-2026 | 16:00
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النوم بالمكياج قد يكلّف بشرتك نضارتها
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قد يبدو النوم بالمكياج بعد يوم طويل أمراً بسيطاً لا يستدعي القلق، لكن تكرار هذه العادة قد ينعكس سلباً على صحة البشرة والعينين، بدءاً من انسداد المسام وظهور الحبوب، وصولاً إلى تهيّج الجفون وتكسر الرموش.

ويحذّر مختصون في العناية بالبشرة من ترك مستحضرات التجميل على الوجه طوال الليل، إذ قد تختلط بقايا المكياج بالدهون وخلايا الجلد الميتة، ما يزيد احتمالات انسداد المسام وظهور البثور، خصوصاً لدى صاحبات البشرة الدهنية والمعرّضة لحب الشباب.

ولا تقتصر التأثيرات على ذلك، فالنوم دون تنظيف الوجه قد يساهم في زيادة الجفاف والتهيج، ويؤثر في مظهر البشرة ونضارتها مع تكرار هذه الممارسة، كما قد يؤدي تراكم مستحضرات تجميل العيون إلى احمرارها وانتفاخها وتهيج الجفون، فضلاً عن إضعاف الرموش وزيادة قابليتها للتكسر.

أما أحمر الشفاه، فقد يترك الشفاه أكثر جفافاً وتشققاً، خاصة عند استخدام مستحضرات تدوم طويلاً.

وللحد من هذه المشكلات، يُنصح بإزالة المكياج قبل النوم باستخدام مزيل مناسب، ثم غسل الوجه بغسول لطيف وترطيبه، مع الحرص على تنظيف فرش التجميل بانتظام وعدم مشاركة المستحضرات الشخصية مع الآخرين.

وتبقى إزالة المكياج يومياً، حتى بعد الأيام المرهقة، خطوة بسيطة تساعد في الحفاظ على نظافة البشرة وصحتها والحد من المشكلات الناتجة عن تراكم مستحضرات التجميل.

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