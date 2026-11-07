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متفرقات

النياسيناميد للشعر.. هل يعزّز نموه ويمنع تساقطه؟

Lebanon 24
07-11-2026 | 05:36
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النياسيناميد للشعر.. هل يعزّز نموه ويمنع تساقطه؟
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بدأ النياسيناميد، أحد أشكال فيتامين B3 المعروف بفوائده في العناية بالبشرة، يدخل في تركيبة منتجات الشعر وفروة الرأس، وسط تساؤلات بشأن فعاليته في تعزيز نمو الشعر والحد من تساقطه.

وتشير الأبحاث إلى أن النياسيناميد قد يساعد في دعم الحاجز الطبيعي لفروة الرأس والحفاظ على ترطيبها وتنظيم إفراز الدهون، فضلاً عن امتلاكه خصائص مضادة للالتهاب والإجهاد التأكسدي.
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لكن الدراسات العلمية لا تزال محدودة، إذ لا توجد أدلة سريرية قوية تثبت أن استخدام النياسيناميد موضعياً يزيد كثافة الشعر أو يمنع تساقطه.

وفي هذا السياق، أظهرت دراسة نُشرت عام 2018 أن تطبيق النيكوتيناميد على بصيلات شعر بشرية خارج الجسم أدى إلى تثبيط استطالة ألياف الشعر، فيما خلصت ورقة علمية عام 2020 إلى عدم وجود أدلة كافية تدعم استخدامه محفزاً لنمو الشعر.

وبذلك، يبقى النياسيناميد مكوّناً محتملاً للعناية بفروة الرأس، من دون إثبات فعاليته علاجاً لتساقط الشعر أو وسيلة لإنباته.
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