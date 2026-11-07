كيف تحافظين على تسريحة شعرك لأيام؟ 9 حيل بسيطة من دون حرارة إضافية

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تُعد تسريحة الـ"Blowout" من الخيارات المفضلة للحصول على شعر كثيف ولامع وانسيابي، إلا أن الحفاظ عليها لأيام قد يشكّل تحدياً، خصوصاً مع الرطوبة وتراكم الدهون على فروة الرأس.ولإطالة عمر التسريحة، ينصح خبراء العناية بالشعر بتنظيف فروة الرأس جيداً قبل التصفيف، واستخدام مستحضرات خفيفة تمنح الشعر حجماً إضافياً، إلى جانب تطبيق واقٍ من الحرارة قبل التجفيف.ويُعد تجفيف الشعر بالكامل، خصوصاً عند الجذور، من الخطوات الأساسية للحفاظ على التسريحة، مع ترك الخصلات تبرد بعد تصفيفها وتثبيتها مؤقتاً باستخدام بكرات الشعر أو المشابك.كما يساعد استخدام الشامبو الجاف بكميات معتدلة على امتصاص الدهون واستعادة حجم الشعر، فيما يُفضّل تجنّب لمسه باستمرار للحد من انتقال الزيوت إلى الخصلات.ولحماية التسريحة أثناء النوم، يُنصح بربط الشعر برفق واستخدام غطاء وسادة من الحرير أو ، مع تجنّب الرطوبة والبخار اللذين قد يؤثران في شكلها.وعند فقدان الشعر بعضاً من حجمه، يمكن الاستعانة بالبكرات والشامبو الجاف لتجديد التسريحة من دون الحاجة إلى استخدام أدوات التصفيف الحرارية يومياً.