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المرأة

مفاجأة وتعاون للمرة الأولى.. ممثلة لبنانية شهيرة ستشارك محمد رمضان بطولة مسلسل جديد

Lebanon 24
07-11-2026 | 12:36
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مفاجأة وتعاون للمرة الأولى.. ممثلة لبنانية شهيرة ستشارك محمد رمضان بطولة مسلسل جديد
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تستعد الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لأول تعاون مع الفنان محمد رمضان، بعدما تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل "عشماوي"، المقرر عرضه في رمضان 2027، بحسب موقع "القاهرة24".

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محمد رمضان- سيرين

وأوضحت المصادر أن سيرين ستظهر اعتباراً من الحلقة الخامسة عشرة، على أن تؤدي شخصيتها دوراً أساسياً في تطور الأحداث، وسط توقعات بمفاجآت ترافق دخولها إلى الحكاية.

ويعيد المسلسل محمد رمضان إلى الدراما التلفزيونية بعد غيابه منذ "جعفر العمدة"، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي.

 
 
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