مفاجأة وتعاون للمرة الأولى.. ممثلة لبنانية شهيرة ستشارك محمد رمضان بطولة مسلسل جديد

تستعد الفنانة لأول تعاون مع الفنان ، بعدما تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل "عشماوي"، المقرر عرضه في 2027، بحسب موقع "القاهرة24".

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وأوضحت المصادر أن سيرين ستظهر اعتباراً من الحلقة الخامسة عشرة، على أن تؤدي شخصيتها دوراً أساسياً في تطور الأحداث، وسط توقعات بمفاجآت ترافق دخولها إلى الحكاية.

ويعيد المسلسل محمد رمضان إلى الدراما التلفزيونية بعد غيابه منذ " "، وهو من تأليف أمين وإخراج بيتر ميمي.