مفاجأة وتعاون للمرة الأولى.. ممثلة لبنانية شهيرة ستشارك محمد رمضان بطولة مسلسل جديد

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
تستعد الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لأول تعاون مع الفنان محمد رمضان، بعدما تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل "عشماوي"، المقرر عرضه في رمضان 2027، بحسب موقع "القاهرة24".
وأوضحت المصادر أن سيرين ستظهر اعتباراً من الحلقة الخامسة عشرة، على أن تؤدي شخصيتها دوراً أساسياً في تطور الأحداث، وسط توقعات بمفاجآت ترافق دخولها إلى الحكاية.
ويعيد المسلسل محمد رمضان إلى الدراما التلفزيونية بعد غيابه منذ "جعفر العمدة"، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي.