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المرأة

بالفيديو.. رائحة السجائر تزعج أنغام على المسرح

Lebanon 24
07-11-2026 | 14:51
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بالفيديو.. رائحة السجائر تزعج أنغام على المسرح
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أبدت الفنانة المصرية أنغام استياءها من رائحة السجائر التي وصلت إلى المسرح خلال حفلها في دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، في موقف وثّقه فيديو متداول وأثار تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع أنغام تتوقف عن التفاعل مع الحضور وتشير بيدها تعبيراً عن انزعاجها، متسائلةً عمّن يدخّن داخل القاعة، قبل أن تستأنف وصلتها الغنائية بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وفاجأت أنغام جمهورها بإعادة تقديم أغنية "بسبوسة"، التي تعود إلى بداياتها الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت طالبة في المرحلة الثانوية وعضواً في فرقة الموسيقى العربية.

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