بالفيديو.. رائحة السجائر تزعج أنغام على المسرح

أبدت الفنانة استياءها من رائحة السجائر التي وصلت إلى المسرح خلال حفلها الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، في موقف وثّقه فيديو متداول وأثار تفاعلاً على .

وأظهر المقطع أنغام تتوقف عن التفاعل مع الحضور وتشير بيدها تعبيراً عن انزعاجها، متسائلةً عمّن يدخّن داخل القاعة، قبل أن تستأنف وصلتها الغنائية بمصاحبة الأوركسترا بقيادة .

وفاجأت أنغام جمهورها بإعادة تقديم أغنية "بسبوسة"، التي تعود إلى بداياتها الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت طالبة في المرحلة الثانوية وعضواً في فرقة الموسيقى العربية.