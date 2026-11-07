مكياج بسيط ونتيجة أنيقة... "عيون السويد" تتصدر صيحات الشتاء

تتجه صيحات المكياج في موسم خريف وشتاء 2026 نحو إطلالة أكثر نعومة ودفئاً، مع بروز صيحة «Suede Eyes" أو "عيون "، التي تستلهم مظهرها من الملمس المخملي لقماش الشمواه، وتعتمد على ظلال عيون بألوان طبيعية وتدرجات ناعمة تمنح النظرة عمقاً من دون مبالغة.

وتقوم هذه الصيحة على استخدام ظلال بدرجات البيج الرملي والرمادي المائل إلى البني، وصولاً إلى الكراميل والبني الدافئ والشوكولا، مع توزيع اللون ودمجه بطريقة تخفي الحدود الحادة بين التدرجات، للحصول على تأثير ضبابي ومخملي.

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وبحسب تقرير نشره موقع "Vogue Adria"، تستند هذه الإطلالة إلى توازن بين اللمسات المطفأة والساتانية، بعيداً من اللمعان القوي أو الخطوط المحددة بوضوح. ويمكن تنفيذها باستخدام لون واحد على الجفن، أو دمج درجتين متقاربتين لإضافة مزيد من العمق.

وتتميّز "Suede Eyes" بسهولة تطبيقها، إذ لا تتطلب خطوات معقدة أو مجموعة كبيرة من المستحضرات، بل يكفي اختيار لون مناسب ودمجه جيداً على الجفن، مع ترك الأطراف ناعمة وغير محددة.

وتمنح هذه الصيحة بديلاً أكثر هدوءاً عن مكياج العيون الدخاني التقليدي، مع الاحتفاظ بجاذبيته، كما تنسجم ألوانها الترابية مع أزياء الموسم، لتقدم إطلالة تجمع بين البساطة والأناقة.