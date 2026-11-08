أطباء تجميل استغلّوا صور ممثلة عربية... وهذا ردّها

رفضت الفنانة مريم الخشت فكرة ظهور الممثلات ببشرة خالية تماماً من الشوائب، مؤكدةً أن الانتقادات التي طالتها خلال عرض مسلسل "طالع نازل" لم تزعجها، وأنها لم تفكر في اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحابها.

وقالت الخشت، في مداخلة اعلامية، إنها علمت بالجدل عبر صور أرسلها إليها متابعون من مجموعات على " "، قبل أن تكتشف استخدام بعض أطباء الجلدية والتجميل صورها للترويج لخدماتهم.

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واعتبرت أن هؤلاء حاولوا الاستفادة من نجاح المسلسل والاهتمام به، معبّرةً عن سعادتها بدفاع الجمهور عنها، وكأنها فرد من عائلاتهم.

وأوضحت أنها لا تفضّل المكياج الرقمي أو الإجراءات التي تمنح الوجه مظهراً مثالياً، مع احترامها لاختيارات الآخرين. وربطت مشكلات بشرتها بظروف التصوير المجهدة وقلة النوم ووضع المكياج لساعات طويلة، متسائلةً عن توقع ظهور الممثلة بلا شوائب: "ليه هي مش إنسانة؟".

ويشارك في بطولة "طالع نازل" ومحمد ومريم الخشت وليلى عز العرب وميمي جمال وحمزة وشاهين، وهو من تأليف سماء الخالق وإنجي وإخراج هاني .