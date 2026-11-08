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المرأة

أطباء تجميل استغلّوا صور ممثلة عربية... وهذا ردّها

Lebanon 24
08-11-2026 | 01:14
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أطباء تجميل استغلّوا صور ممثلة عربية... وهذا ردّها
أطباء تجميل استغلّوا صور ممثلة عربية... وهذا ردّها photos 0
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رفضت الفنانة مريم الخشت فكرة ظهور الممثلات ببشرة خالية تماماً من الشوائب، مؤكدةً أن الانتقادات التي طالتها خلال عرض مسلسل "طالع نازل" لم تزعجها، وأنها لم تفكر في اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحابها.

وقالت الخشت، في مداخلة اعلامية، إنها علمت بالجدل عبر صور أرسلها إليها متابعون من مجموعات على "فيسبوك"، قبل أن تكتشف استخدام بعض أطباء الجلدية والتجميل صورها للترويج لخدماتهم.

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مريم الخشت

واعتبرت أن هؤلاء حاولوا الاستفادة من نجاح المسلسل والاهتمام به، معبّرةً عن سعادتها بدفاع الجمهور عنها، وكأنها فرد من عائلاتهم.

وأوضحت أنها لا تفضّل المكياج الرقمي أو الإجراءات التي تمنح الوجه مظهراً مثالياً، مع احترامها لاختيارات الآخرين. وربطت مشكلات بشرتها بظروف التصوير المجهدة وقلة النوم ووضع المكياج لساعات طويلة، متسائلةً عن توقع ظهور الممثلة بلا شوائب: "ليه هي مش إنسانة؟".

ويشارك في بطولة "طالع نازل" منى زكي ومحمد شاهين ومريم الخشت وليلى عز العرب وميمي جمال وحمزة دياب وشاهين، وهو من تأليف سماء أحمد عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج هاني خليفة.

 
 
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