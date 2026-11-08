تعامل معها بطريقة مسيئة ومتلاعبة.. علاقة عاطفية دفعت نجمة إلى العلاج النفسي

كشفت الممثلة سام فروست أنها لجأت إلى العلاج النفسي بعدما بدأت تشك في سلامتها العقلية، نتيجة تعرضها للتلاعب والإساءة العاطفية خلال علاقة سابقة، مؤكدة أنها لم تدرك حجم الأذى الذي كانت تتعرض له لأنها لم تتعرض للعنف الجسدي.

وروت نجمة مسلسل " "، البالغة 37 عاماً، تفاصيل تجربتها خلال الحلقة الأخيرة من البودكاست الذي تقدمه بعنوان "Cracking On"، موضحة أن شريكها السابق كان يمارس عليها التلاعب النفسي باستمرار، ويتعامل معها بطريقة مسيئة ومتلاعبة، ما جعلها تشك في نفسها وفي قدرتها على تقييم ما يحدث حولها.

وقالت فروست إن شريكها كان يوجه إليها عبارات من قبيل "أنت محظوظة لأنني معك، فلا أحد آخر سيتحمل تصرفاتك"، قبل أن تضيف أنها وصلت إلى مرحلة تساءلت فيها: "هل أنا مجنونة؟".

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وأوضحت أنها قررت زيارة اختصاصية نفسية بعدما اعتقدت أن المشكلة تكمن فيها، وأن عليها إصلاح نفسها لإنقاذ العلاقة. لكنها فوجئت بأن الاختصاصية أخبرتها بأنها تعيش في علاقة مسيئة، وقالت لها: "عزيزتي، أنت في علاقة مؤذية".

وأضافت فروست أنها لم تكن مقتنعة في البداية بتشخيص الاختصاصية، ظناً منها أن الأخيرة كوّنت رأيها بعدما استمعت إلى الجوانب السلبية في العلاقة فقط، إلا أنها أوضحت لها أنها مدرّبة على التعرف إلى هذه الأنماط من السلوك.

وأكدت أن تجربتها غيّرت فهمها لمفهوم الإساءة، إذ كانت تعتقد سابقاً أن العلاقة لا تُعد مسيئة ما دام الشريك لا يلجأ إلى الضرب، لكنها أدركت أن الأذى العاطفي والنفسي يمكن أن يكون مؤذياً بالقدر نفسه.

وقالت إن الإساءة العاطفية تجعل التعرف إلى المشكلة أكثر صعوبة، لأن الطرف المسيء يستغل نقاط ضعف الشريك ومواطن هشاشته للتلاعب به والسيطرة عليه.

وسبق لفروست أن تحدثت علناً عن معاناتها مع الاكتئاب والقلق، كما كشفت في مقابلة عام 2024 عن تأثير تجربتها في برنامج " " والشهرة على صحتها النفسية، مشيرة إلى أنها شعرت بالإذلال والتلاعب بعد مشاركتها في البرنامج.

وتحدثت أيضاً عن التحول الذي أحدثته الأمومة في حياتها، بعد إنجاب طفلها من شريكها جوردِي هانسن.