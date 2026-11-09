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المرأة

فنانة عربية تتحدث عن سبب تمنيها الموت... إليكم ما قالته

Lebanon 24
09-11-2026 | 14:00
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فنانة عربية تتحدث عن سبب تمنيها الموت... إليكم ما قالته
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فتحت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور صفحات مؤلمة من حياتها الشخصية وكشفت عن معاناتها النفسية بعد وفاة والدها، وتعرضها للتحرش في طفولتها.
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وفي بودكاست "منا وفينا" مع هبة حيدري، تحدثت ريهام عن صعوبة تجاوز رحيل والدها قبل نحو 3 سنوات، مؤكدة أن الفقد ترك أثرا عميقا في حياتها، حتى وصلت إلى مرحلة تمنت فيها الموت من شدة حزنها، كما استعانت بأطباء نفسيين وتناولت أدوية مضادة للاكتئاب.
 
وكشفت الفنانة أنها عادت لتصوير مسلسل "كتالوج" بعد 40 يوما فقط من وفاة والدها، رغم حالتها النفسية الصعبة، بسبب ارتباطها بعقد مع جهة الإنتاج، مشيرة إلى أنها تعرضت خلال التصوير لنوبات هلع وبكاء، وفكرت في ترك العمل واعتزال التمثيل.
 
وفي اعتراف مؤلم، كشفت ريهام عن تعرضها للتحرش في طفولتها على يد شخص مقرب من أسرتها، موضحة أن التجربة تركت أثرا نفسيا عليها، وجعلتها أكثر حرصا على حماية أبنائها، قائلة: "بسبب اللي حصلي كنت بحمي أولادي بشكل كبير لأن عندي تروما، ثقتي في الناس من ناحية أولادي مش سهلة أبدا".
 
وعن أزمة الصورة المسيئة التي التقطها أحد المصورين لها خلال عرض خاص، أكدت ريهام تمسكها بحقها ورفضها التنازل عن الإجراءات القانونية، رغم اعتيادها التسامح، قائلة: "اللي صورني معندوش دم ولا ضمير، ولأول مرة ما اختارش التسامح".

وأوضحت أن الواقعة لم تؤثر عليها وحدها، بل امتد أثرها إلى أسرتها، مشيرة إلى أن زوجها شعر بالإهانة بسبب ما حدث، ولا يؤيد تنازلها عن حقها. (روسيا اليوم) 
 
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