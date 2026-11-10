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المرأة

9 عادات خاطئة تقلل فعالية مستحضرات العناية بالبشرة

Lebanon 24
10-11-2026 | 04:00
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9 عادات خاطئة تقلل فعالية مستحضرات العناية بالبشرة
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قد تنفقين مبالغ كبيرة على شراء مستحضرات العناية بالبشرة، وتحرصين على تطبيقها بانتظام، لكن النتيجة لا تكون دائماً بمستوى توقعاتك. وفي كثير من الأحيان، لا تكمن المشكلة في نوعية المنتجات أو مكوناتها، وإنما في الطريقة التي تستخدمينها بها.

فالعناية بالبشرة لا تقتصر على اختيار السيروم أو الكريم المناسب، بل تتطلب أيضاً الانتباه إلى تفاصيل صغيرة، مثل نظافة الوجه، وتسلسل الخطوات، والكمية المستخدمة، والفواصل الزمنية بين تطبيق المستحضرات. وقد تكون بعض العادات اليومية البسيطة سبباً في الحد من فعالية روتينك الجمالي.

إليك أبرز الأخطاء التي يُنصح بتجنبها للحصول على أفضل استفادة من منتجات العناية بالبشرة.

1. إهمال تنظيف الوجه قبل استخدام المستحضرات

وضع منتجات العناية على بشرة غير نظيفة قد يحد من استفادتها من المكونات الفعالة. فتراكم آثار المكياج والواقي الشمسي والدهون والشوائب على سطح الوجه قد يؤثر في توزيع المستحضرات وفعاليتها.

لذلك، ابدئي روتينك بتنظيف الوجه باستخدام غسول يناسب طبيعة بشرتك. وفي المساء، يمكن اعتماد التنظيف المزدوج، خصوصاً عند استخدام المكياج أو مستحضرات الحماية من الشمس.

2. ترك البشرة تجف تماماً بعد غسلها

من العادات التي قد تؤثر في ترطيب البشرة تأخير وضع المستحضرات إلى ما بعد جفاف الوجه بالكامل. فبعض المنتجات المرطبة تكون أكثر ملاءمة للتطبيق عندما تكون البشرة رطبة قليلاً.

بعد غسل الوجه، جففيه برفق من دون إزالة كل الرطوبة، ثم ضعي السيروم أو الكريم المرطب خلال فترة قصيرة، بما يساعد على الاحتفاظ بالماء داخل الطبقات الخارجية للجلد.

3. الاعتقاد بأن الكمية الأكبر تعني نتائج أفضل

الإفراط في استخدام مستحضرات العناية لا يسرّع ظهور النتائج، بل قد يؤدي إلى مشكلات غير مرغوبة، مثل تكتل المنتجات على الوجه أو زيادة احتمالات انسداد المسام.

الأفضل الالتزام بالكمية المحددة لكل مستحضر، وعدم الاعتقاد بأن مضاعفة كمية السيروم أو الكريم ستمنح البشرة فوائد إضافية.

4. وضع طبقات المستحضرات بسرعة

يحتاج تطبيق عدة منتجات متتالية إلى بعض التنظيم، إذ إن وضع طبقة جديدة قبل توزيع الطبقة السابقة واستقرارها قد يؤدي إلى تكتل المستحضرات على سطح البشرة.

امنحي كل منتج وقتاً قصيراً قبل الانتقال إلى الخطوة التالية. ويمكن أن تكون فترة تتراوح بين 30 ثانية ودقيقة مناسبة بحسب طبيعة المستحضر وتعليمات استخدامه.

5. عدم الالتزام بالترتيب المناسب للمنتجات

تسلسل مستحضرات العناية من التفاصيل التي تستحق الاهتمام، خصوصاً عند استخدام أكثر من منتج في الروتين نفسه. والقاعدة العامة هي البدء بالتركيبات الخفيفة ثم الانتقال إلى الأكثر كثافة.

يمكن تنظيم الروتين اليومي على النحو التالي:

  • غسول الوجه.
  • التونر، إذا كان جزءاً من روتينك.
  • السيروم.
  • كريم محيط العين.
  • الكريم المرطب.
  • واقي الشمس في الصباح، باعتباره الخطوة الأخيرة في روتين العناية.

6. المبالغة في تقشير البشرة

رغم أهمية التقشير في التخلص من الخلايا الميتة وتحسين ملمس الجلد، فإن استخدام المقشرات بصورة متكررة قد يسبب نتائج عكسية.

فالإفراط في التقشير قد يضعف الحاجز الطبيعي للبشرة، ويؤدي إلى الاحمرار والجفاف والحساسية. لذلك، من الأفضل اختيار مقشر يتناسب مع نوع البشرة واستخدامه باعتدال، مع مراعاة تعليمات المنتج ومدى تحمّل الجلد له.

7. تجاهل التقشير ضمن روتين العناية

في المقابل، قد يؤدي إهمال إزالة الخلايا الميتة إلى تراكمها على سطح الجلد، ما يجعل البشرة تبدو باهتة وخشنة ويؤثر في ملمسها.

يمكن الاستعانة بمقشرات لطيفة تتناسب مع احتياجات البشرة، شرط عدم الإفراط في استخدامها أو الجمع بينها وبين مكونات قد تسبب تهيجاً.

8. الجمع بين مكونات نشطة من دون معرفة مدى توافقها

ليس كل ما يفيد البشرة يمكن استخدامه معاً في الروتين نفسه. فبعض التركيبات، خصوصاً عند الجمع بين الريتينول والأحماض المقشرة أو استخدام تركيزات مرتفعة من المكونات النشطة، قد تزيد احتمالات التهيج والجفاف.

لذلك، احرصي على معرفة طبيعة المكونات الموجودة في مستحضراتك، وكيفية استخدامها، وما إذا كان من الأفضل توزيعها على أوقات مختلفة، بدلاً من تطبيقها جميعاً في خطوة واحدة.

9. إغفال العناية الشاملة بالبشرة

لا تتوقف العناية بالبشرة عند استخدام الكريمات والسيرومات، بل تتأثر أيضاً بالعادات اليومية ونمط الحياة.

فشرب الماء بانتظام، والحصول على تغذية متوازنة تتضمن الدهون الصحية ومصادر مضادات الأكسدة، إلى جانب النوم الكافي، كلها عوامل تساهم في دعم صحة البشرة ومظهرها.

كما يمكن توزيع الكريمات والسيرومات على الوجه بحركات لطيفة ومنتظمة، من دون الضغط بقوة أو المبالغة في التدليك، لتجنب تهيج الجلد.

روتين متوازن.. نتائج أفضل لبشرتك

الحصول على بشرة صحية ومشرقة لا يرتبط بالضرورة بشراء المزيد من المنتجات أو زيادة عدد خطوات العناية اليومية. ففي كثير من الأحيان، يكمن الفرق في حسن اختيار المستحضرات وطريقة استخدامها والابتعاد عن الممارسات التي قد تضر بحاجز البشرة الطبيعي.

امنحي بشرتك ما تحتاج إليه فعلاً، والتزمي بروتين بسيط ومتوازن يتناسب مع طبيعتها، ولا تتوقعي نتائج فورية؛ إذ تحتاج معظم مستحضرات العناية إلى وقت وانتظام حتى تظهر آثارها.

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