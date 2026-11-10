أساسيات حقيبة المكياج للمبتدئات... 10 منتجات لا غنى عنها

يُعدّ المكياج من الوسائل التي تساعد المرأة على إبراز جمال ملامحها وتعزيز ثقتها بنفسها، لكن الدخول إلى عالم مستحضرات التجميل قد يبدو محيّراً في البداية، خاصة مع تنوع المنتجات وكثرة الخيارات المتاحة في الأسواق. لذلك، لا تحتاج المبتدئة إلى اقتناء عشرات المستحضرات، بل يكفي أن تبدأ بمجموعة من الأساسيات التي تساعدها على تطبيق مكياج بسيط وطبيعي يناسب مختلف الأوقات والمناسبات.

وتكمن أهمية تجهيز حقيبة مكياج عملية في توفير المنتجات الضرورية للاستخدام اليومي، إلى جانب سهولة حملها والاستعانة بها لتجديد الإطلالة خلال ساعات العمل أو أثناء التنقل.

ما هي مستحضرات المكياج الأساسية للمبتدئات؟

إذا كنتِ تخطين خطواتك الأولى في عالم المكياج، فمن الأفضل اختيار المنتجات التي يسهل استخدامها وتنسيقها معاً. وفيما يلي أبرز المستحضرات التي يُنصح بتوفيرها في حقيبتك:

مرطب الوجه: يساعد على تهيئة البشرة وتقليل مظهر الجفاف، كما يمنح المكياج قاعدة أكثر نعومة.

يساعد على تهيئة البشرة وتقليل مظهر الجفاف، كما يمنح المكياج قاعدة أكثر نعومة. البرايمر: يُستخدم قبل كريم الأساس لتحسين مظهر البشرة والمساعدة على ثبات المكياج، ويمكن الاستغناء عنه إذا لم تكن بشرتك بحاجة إليه.

يُستخدم قبل كريم الأساس لتحسين مظهر البشرة والمساعدة على ثبات المكياج، ويمكن الاستغناء عنه إذا لم تكن بشرتك بحاجة إليه. كريم الأساس أو BB Cream: يساعد على توحيد لون البشرة وإخفاء بعض العيوب البسيطة، ويمكن اختيار التركيبة التي تتناسب مع التغطية التي تفضلينها.

يساعد على توحيد لون البشرة وإخفاء بعض العيوب البسيطة، ويمكن اختيار التركيبة التي تتناسب مع التغطية التي تفضلينها. الكونسيلر: يُستخدم لتغطية الهالات السوداء والبقع وبعض آثار التعب، كما يساعد على إضاءة مناطق معينة من الوجه.

يُستخدم لتغطية الهالات السوداء والبقع وبعض آثار التعب، كما يساعد على إضاءة مناطق معينة من الوجه. بودرة الوجه: تساهم في تثبيت المنتجات الكريمية وتقليل اللمعان، خصوصاً في منطقة الجبين والأنف والذقن.

تساهم في تثبيت المنتجات الكريمية وتقليل اللمعان، خصوصاً في منطقة الجبين والأنف والذقن. أحمر الخدود (البلاشر): يضيف لمسة من الحيوية واللون إلى الوجنتين، وتُعد الدرجات الوردية والخوخية من الخيارات المناسبة للمكياج اليومي.

يضيف لمسة من الحيوية واللون إلى الوجنتين، وتُعد الدرجات الوردية والخوخية من الخيارات المناسبة للمكياج اليومي. الماسكارا: تمنح الرموش مظهراً أكثر كثافة وطولاً، وتساعد على إبراز جمال العينين.

تمنح الرموش مظهراً أكثر كثافة وطولاً، وتساعد على إبراز جمال العينين. قلم تحديد الحواجب: يُستخدم لملء الفراغات وتنسيق شكل الحاجبين بطريقة طبيعية.

يُستخدم لملء الفراغات وتنسيق شكل الحاجبين بطريقة طبيعية. أحمر الشفاه أو صبغة الشفاه: يضفي لمسة نهائية على المكياج، ويمكن اختيار ألوان قريبة من لون الشفاه الطبيعي.

يضفي لمسة نهائية على المكياج، ويمكن اختيار ألوان قريبة من لون الشفاه الطبيعي. مثبت المكياج: خيار إضافي يمكن استخدامه عند الحاجة إلى إطلالة تدوم لفترة أطول، خصوصاً في المناسبات.

أهمية امتلاك حقيبة مكياج متكاملة

لا تقتصر فائدة حقيبة المكياج على جمع مستحضرات التجميل في مكان واحد، بل تساعدكِ أيضاً على تنظيم روتين العناية بإطلالتك وتسهيل استخدام المنتجات عند الحاجة.

ومن أبرز فوائد تجهيز حقيبة مكياج عملية:

توفير الوقت: وجود المستحضرات الأساسية في متناول يدك يجعل الاستعداد للخروج أسرع وأسهل.

وجود المستحضرات الأساسية في متناول يدك يجعل الاستعداد للخروج أسرع وأسهل. سهولة التنظيم: تساعد الجيوب والأقسام الداخلية على ترتيب المنتجات وفصل أدوات العيون عن مستحضرات الوجه والشفاه.

تساعد الجيوب والأقسام الداخلية على ترتيب المنتجات وفصل أدوات العيون عن مستحضرات الوجه والشفاه. المصروفات: تحديد احتياجاتك مسبقاً يمنع شراء منتجات غير ضرورية، ويساعدك على استثمار ميزانيتك في مستحضرات متعددة الاستخدامات.

تحديد احتياجاتك مسبقاً يمنع شراء منتجات غير ضرورية، ويساعدك على استثمار ميزانيتك في مستحضرات متعددة الاستخدامات. سهولة التنقل: يمكنك الاحتفاظ بالمنتجات الضرورية وتجديد مكياجك خلال اليوم دون الحاجة إلى حمل جميع مستحضراتك.

ومع الوقت، ستتعرفين إلى المنتجات التي تستخدمينها باستمرار، ما يساعدك على تطوير حقيبتك وفقاً لاحتياجاتك الشخصية.

نصائح لاختيار مستحضرات المكياج المناسبة للمبتدئات

قد يكون بين العلامات التجارية والتركيبات المختلفة أمراً صعباً في البداية، لكن اتباع بعض الإرشادات البسيطة يجعل تجربة التسوق أكثر سهولة.

ابدئي بالضروريات: لا داعي لشراء مجموعة كبيرة من المستحضرات منذ البداية. اختاري كريم أساس مناسباً، وكونسيلر، وبودرة، وماسكارا، وبلاشر، ومستحضراً للشفاه. اختاري الألوان الهادئة: تساعد الدرجات الطبيعية على تطبيق مكياج ناعم وسهل التنسيق، كما تمنحك فرصة لتعلم تقنيات توزيع الألوان ومزجها. اهتمي بجودة المنتجات: ليس من الضروري شراء أغلى المستحضرات، لكن احرصي على اختيار منتجات موثوقة ومناسبة لبشرتك، مع التأكد من صلاحيتها وسلامة استخدامها. اختاري المنتجات متعددة الاستخدامات: بعض المستحضرات يمكن استخدامها لأكثر من غرض، ما يساعد على تقليل عدد المنتجات التي تحتاجين إلى حملها. استفيدي من مجموعات المكياج الجاهزة: توفر بعض العلامات التجارية مجموعات تضم مستحضرات متنوعة في عبوة واحدة، وقد تكون خياراً عملياً للمبتدئات، شرط التأكد من أن محتوياتها تناسب احتياجاتك.

كيف تستخدمين مستحضرات حقيبة المكياج بالترتيب الصحيح؟

بعد اختيار المنتجات المناسبة، تأتي مرحلة تطبيقها بطريقة منظمة للحصول على نتيجة متناسقة. ويمكن تقسيم خطوات المكياج الأساسية إلى ثلاث مراحل:

أولاً: توحيد البشرة

ابدئي بترطيب الوجه، ثم استخدمي البرايمر إذا كنتِ بحاجة إليه. بعد ذلك، وزّعي كريم الأساس أو BB Cream بطبقة خفيفة، واستخدمي الكونسيلر لتغطية المناطق التي تحتاج إلى مزيد من التصحيح. وأنهي هذه المرحلة بكمية مناسبة من البودرة لتثبيت المكياج.

ثانياً: إبراز العينين والحواجب

رتبي الحاجبين باستخدام قلم مناسب للونهما الطبيعي، ثم ضعي طبقة أو طبقتين من الماسكارا لإبراز الرموش. ويمكنك إضافة ظلال عيون بألوان هادئة إذا كنتِ ترغبين في الحصول على إطلالة أكثر تحديداً.

ثالثاً: إضافة اللمسات النهائية

وزّعي البلاشر على الوجنتين بكمية خفيفة، ثم اختاري أحمر شفاه يناسب لون بشرتك وإطلالتك. ويمكن استخدام مثبت المكياج في النهاية إذا كنتِ ترغبين في تعزيز ثباته.

ومن الأفضل التدرب على استخدام كميات صغيرة من المستحضرات، لأن المكياج الناعم والمتوازن لا يحتاج بالضرورة إلى طبقات كثيرة.

كيف تجهزين بشرتك قبل وضع المكياج؟

تُعتبر العناية بالبشرة خطوة أساسية تسبق تطبيق مستحضرات التجميل، فهي تساعد على الحصول على مظهر أكثر تجانساً وتحد من ظهور التكتلات أو المناطق الجافة. لذلك، احرصي على اتباع روتين بسيط يتناسب مع طبيعة بشرتك.

1. تنظيف الوجه جيداً

اغسلي بشرتك باستخدام غسول لطيف يتناسب مع نوعها، وذلك للتخلص من الدهون الزائدة والشوائب وبقايا المنتجات التي قد تؤثر في مظهر المكياج.

2. اختيار المرطب المناسب

يختلف احتياج البشرة إلى الترطيب بحسب طبيعتها:

البشرة الجافة: يناسبها المرطب الغني الذي يساعد على الحد من الإحساس بالشد ومظهر التقشر.

يناسبها المرطب الغني الذي يساعد على الحد من الإحساس بالشد ومظهر التقشر. البشرة الدهنية: يُفضل اختيار تركيبات خفيفة لا تترك إحساساً دهنياً مزعجاً.

يُفضل اختيار تركيبات خفيفة لا تترك إحساساً دهنياً مزعجاً. البشرة الحساسة: تحتاج إلى منتجات لطيفة وخالية من المكونات التي سبق أن سببت لها التهيج.

3. تطبيق واقي الشمس

إذا كنتِ تضعين المكياج خلال النهار، فلا تنسي استخدام واقي الشمس بعد المرطب وقبل مستحضرات التجميل، مع الالتزام بتعليمات المنتج الخاصة بالكمية وإعادة التطبيق.

4. استخدام البرايمر عند الحاجة

يمكن أن يساعد البرايمر على تحسين مظهر البشرة قبل المكياج، وتختلف تركيبته بحسب الغرض منه؛ فهناك أنواع مخصصة لتقليل اللمعان، وأخرى تمنح البشرة ترطيباً إضافياً أو تساعد على تنعيم مظهر المسام.

5. منح البشرة وقتاً لامتصاص المنتجات

لا تتسرعي في وضع كريم الأساس بعد تطبيق منتجات العناية بالبشرة. انتظري قليلاً حتى تمتص البشرة المرطب وواقي الشمس، فذلك يساعد على توزيع مستحضرات المكياج بصورة أفضل.

وتذكري أن الحصول على مكياج جميل لا يتطلب إخفاء ملامح البشرة الطبيعية بطبقات كثيفة، بل يبدأ بالعناية بها واختيار المنتجات التي تلائم احتياجاتها.

ما أنواع حقائب المكياج التي يمكنك الاختيار بينها؟

تتنوع حقائب المكياج من حيث الأحجام والتصاميم والخامات، ولكل نوع استخدام يناسب احتياجات معينة. لذلك، من المهم اختيار الحقيبة التي توفر لك مساحة كافية لتنظيم مستحضراتك دون أن تكون كبيرة أو ثقيلة بلا داعٍ.

ومن أبرز الأنواع المتاحة:

حقيبة المكياج الكبيرة: تناسب من تمتلك مجموعة متنوعة من مستحضرات التجميل، إذ توفر مساحة واسعة وجيوباً متعددة تساعد على ترتيب المنتجات.

تناسب من تمتلك مجموعة متنوعة من مستحضرات التجميل، إذ توفر مساحة واسعة وجيوباً متعددة تساعد على ترتيب المنتجات. حقيبة المكياج الصغيرة: خيار مناسب للاستخدام اليومي، خاصة إذا كنتِ تفضلين الاحتفاظ بالمنتجات الضرورية فقط داخل حقيبتك اليدوية.

خيار مناسب للاستخدام اليومي، خاصة إذا كنتِ تفضلين الاحتفاظ بالمنتجات الضرورية فقط داخل حقيبتك اليدوية. حقيبة المكياج الشفافة: تتميز بإمكانية رؤية محتوياتها بسهولة، ما يوفر الوقت عند البحث عن مستحضر معين، كما أنها عملية أثناء السفر.

تتميز بإمكانية رؤية محتوياتها بسهولة، ما يوفر الوقت عند البحث عن مستحضر معين، كما أنها عملية أثناء السفر. حقيبة المكياج القابلة للطي: تتميز بتصميم خفيف لا يشغل مساحة كبيرة، ويمكن وضعها بسهولة داخل حقائب السفر.

تتميز بتصميم خفيف لا يشغل مساحة كبيرة، ويمكن وضعها بسهولة داخل حقائب السفر. حقيبة المكياج المعلقة: تأتي عادةً بتصميم يتيح تعليقها في الحمام أو غرفة الفندق، وتساعد على ترتيب المنتجات دون الحاجة إلى مساحة كبيرة على الأسطح.

تأتي عادةً بتصميم يتيح تعليقها في الحمام أو غرفة الفندق، وتساعد على ترتيب المنتجات دون الحاجة إلى مساحة كبيرة على الأسطح. حقيبة المكياج ذات الأقسام القابلة للتعديل: توفر مرونة في ترتيب المستحضرات، إذ يمكن تغيير أماكن الفواصل أو إزالة بعض الأقسام وفقاً لحجم المنتجات.

كيف تختارين حقيبة المكياج المثالية لكِ؟

قبل شراء حقيبة جديدة، فكري في طريقة استخدامك للمكياج وعدد المنتجات التي تحتاجين إلى حملها. فإذا كنتِ تبحثين عن حقيبة للاستخدام اليومي، فالتصميم الصغير والخفيف سيكون أكثر عملية. أما إذا كنتِ تسافرين باستمرار أو تمتلكين مجموعة كبيرة من المستحضرات، فقد تكون الحقيبة متعددة الأقسام خياراً أفضل.

كذلك، احرصي على اختيار خامة سهلة التنظيف، وسحّاب متين، وأقسام داخلية تساعد على تثبيت المنتجات ومنع تسربها أو اختلاطها.

في النهاية، لا تحتاج حقيبة المكياج المثالية إلى أن تكون مليئة بالمستحضرات أو باهظة الثمن، بل يكفي أن تضم المنتجات التي تستخدمينها فعلياً وتساعدك على إبراز جمالك بأسلوب بسيط ومريح. ابدئي بالأساسيات، وتعلمي طرق استخدامها تدريجياً، ثم أضيفي المنتجات الجديدة كلما اكتشفتِ احتياجاتك وتطورت مهاراتك في عالم المكياج.