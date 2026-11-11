الأظافر القصيرة تعود إلى الواجهة.. هل انتهت موضة الأظافر الطويلة؟

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تشهد صيحات الجمال تحولاً ملحوظاً مع تزايد الإقبال على الأظافر القصيرة والتصاميم البسيطة، بعدما هيمنت الأظافر الطويلة لسنوات على عالم الموضة، في اتجاه يجمع بين الأناقة والراحة وسهولة العناية اليومية.وباتت الأظافر القصيرة خياراً مفضلاً لدى كثير من النساء، نظراً إلى ملاءمتها لمختلف الإطلالات، فضلاً عن سهولة استخدامها أثناء الكتابة والتعامل مع الهواتف وإنجاز الأعمال اليومية، مقارنة بالأظافر الطويلة التي تتطلب عناية أكبر.وتبرز ضمن التصاميم الرائجة الأظافر المربعة ذات الحواف ، والأشكال البيضاوية القصيرة، إلى جانب طلاء "الفرنش" الكلاسيكي والألوان الطبيعية، مثل البيج والوردي الفاتح والحليبي.كما تحافظ الألوان الداكنة، خصوصاً والبني والأسود، على حضورها، إلى جانب التصاميم البسيطة التي تعتمد الخطوط الرفيعة والتفاصيل اللامعة.ورغم تنامي شعبية الأظافر القصيرة، لا يعني ذلك انتهاء موضة الأظافر الطويلة، التي لا تزال تحظى باهتمام محبات الإطلالات الجريئة، بل يعكس تنوعاً في اتجاهات الجمال، مع تزايد الاهتمام بالتصاميم العملية التي تجمع بين البساطة والأناقة.