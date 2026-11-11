تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

الأظافر القصيرة تعود إلى الواجهة.. هل انتهت موضة الأظافر الطويلة؟

Lebanon 24
11-11-2026 | 11:49
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأظافر القصيرة تعود إلى الواجهة.. هل انتهت موضة الأظافر الطويلة؟
الأظافر القصيرة تعود إلى الواجهة.. هل انتهت موضة الأظافر الطويلة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد صيحات الجمال تحولاً ملحوظاً مع تزايد الإقبال على الأظافر القصيرة والتصاميم البسيطة، بعدما هيمنت الأظافر الطويلة لسنوات على عالم الموضة، في اتجاه يجمع بين الأناقة والراحة وسهولة العناية اليومية.

وباتت الأظافر القصيرة خياراً مفضلاً لدى كثير من النساء، نظراً إلى ملاءمتها لمختلف الإطلالات، فضلاً عن سهولة استخدامها أثناء الكتابة والتعامل مع الهواتف وإنجاز الأعمال اليومية، مقارنة بالأظافر الطويلة التي تتطلب عناية أكبر.
Advertisement

وتبرز ضمن التصاميم الرائجة الأظافر المربعة ذات الحواف الناعمة، والأشكال البيضاوية القصيرة، إلى جانب طلاء "الفرنش" الكلاسيكي والألوان الطبيعية، مثل البيج والوردي الفاتح والحليبي.

كما تحافظ الألوان الداكنة، خصوصاً العنابي والبني والأسود، على حضورها، إلى جانب التصاميم البسيطة التي تعتمد الخطوط الرفيعة والتفاصيل اللامعة.

ورغم تنامي شعبية الأظافر القصيرة، لا يعني ذلك انتهاء موضة الأظافر الطويلة، التي لا تزال تحظى باهتمام محبات الإطلالات الجريئة، بل يعكس تنوعاً في اتجاهات الجمال، مع تزايد الاهتمام بالتصاميم العملية التي تجمع بين البساطة والأناقة.
مواضيع ذات صلة
أظافر صحية وقوية... خطوات بسيطة للعناية بها
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 21:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أظافركِ ضعيفة وسريعة التكسر؟ زيت طبيعي قد يساعدكِ على حمايتها
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 21:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تفعل حقن التنحيف بأظافرك وشعرك؟
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 21:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بلا ألوان ولا رسومات.. صيحة جديدة تجتاح عالم الأظافر
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 21:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الناعمة

العنابي

الطويل

القصير

الأنا

تابت

كلاس

زايد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:14 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:14 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2026-11-11
Lebanon24
09:14 | 2026-11-11
Lebanon24
07:05 | 2026-11-11
Lebanon24
04:25 | 2026-11-11
Lebanon24
02:04 | 2026-11-11
Lebanon24
23:00 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24