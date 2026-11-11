شعرك لا يستجيب للبلسم؟ قد تكون المشكلة في المياه!

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قد لا يكون جفاف الشعر وفقدان لمعانه مرتبطين بنوعية الشامبو أو البلسم المستخدم، إذ يمكن أن تؤدي المياه الغنية بالمعادن إلى مشكلات تؤثر في مظهر الشعر ونعومته.ويُعرف "الماء العسر" باحتوائه على نسب مرتفعة من الكالسيوم والمغنيسيوم، ما قد يتسبب بتراكم رواسب معدنية على الشعر وفروة الرأس، ويجعله أكثر خشونة وتشابكاً وأقل لمعاناً.كما قد تتفاعل هذه مع بعض مكونات مستحضرات العناية، فتقلل من فعاليتها وتترك الشعر بمظهر باهت، حتى بعد غسله.ومن أبرز العلامات التي قد تشير إلى هذه المشكلة استمرار جفاف الشعر رغم تغيير مستحضرات العناية، إلى جانب ظهور ترسبات كلسية بيضاء على صنابير المياه ورؤوس الاستحمام.وللتخفيف من آثارها، يُنصح باستخدام شامبو مخصص لإزالة الرواسب المعدنية، مع بلسم مرطب، وتجنب الإفراط في غسل الشعر بالمنظفات القوية.ومع ذلك، لا تُعد المياه العسرة السبب الوحيد لجفاف الشعر، إذ يمكن أن تسهم الصبغات والتصفيف الحراري والعوامل البيئية في المشكلة أيضاً.