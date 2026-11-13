ما أسباب ظهور النمش وكيف يمكن علاجه؟

يُعد النمش من العلامات الجلدية الشائعة، ويظهر على شكل نقاط أو بقع صغيرة بنية اللون، غالباً في المناطق الأكثر تعرضاً لأشعة الشمس، مثل الوجه والأنف والكتفين والذراعين. ويرتبط ظهوره بزيادة نشاط الخلايا المنتجة لصبغة الميلانين، وقد تلعب العوامل الوراثية دوراً في الاستعداد لظهوره.

وتختلف طرق التعامل مع النمش بحسب نوعه ودرجة انتشاره، إذ يمكن الاستعانة ببعض العلاجات الطبية، مثل التقشير الكيميائي وبعض أنواع الليزر، إلى جانب المستحضرات الموضعية التي يحددها طبيب الجلد. وتبقى الوقاية من أشعة الشمس خطوة أساسية للحد من ظهور بقع جديدة أو زيادة وضوح البقع الموجودة.

ما هو النمش في الوجه؟

النمش هو مجموعة من البقع الجلدية الصغيرة والمسطحة، التي تتراوح ألوانها بين البني الفاتح والبني الداكن، وتظهر نتيجة زيادة تركّز صبغة الميلانين في مناطق محددة من الجلد.

وغالباً ما يظهر النمش في سن مبكرة، خصوصاً لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، وقد يصبح أكثر وضوحاً خلال فصل الصيف نتيجة التعرض لأشعة الشمس، بينما تخف حدته في الشتاء لدى بعض الأشخاص.

ومن المهم التمييز بين النمش والبقع الشمسية أو التصبغات المرتبطة بالتقدم في العمر. فالنمش التقليدي قد يتراجع مع انخفاض التعرض للشمس، في حين أن البقع الشمسية غالباً ما ترتبط بالتعرض التراكمي للأشعة فوق البنفسجية، وقد تستمر لفترات طويلة.

ورغم أن النمش يُصنف عادةً ضمن التصبغات الجلدية الحميدة، فإن أي بقعة تتغير في شكلها أو لونها أو حجمها، أو تختلف بوضوح عن بقية البقع، تستدعي فحصاً لدى طبيب الجلدية.

أسباب ظهور النمش في الوجه

يرتبط ظهور النمش بشكل أساسي بنشاط صبغة الميلانين، التي تمنح الجلد لونه الطبيعي وتساعد على حمايته من الأشعة فوق البنفسجية. وهناك مجموعة من العوامل التي تساهم في ظهوره، أبرزها:

التعرض لأشعة الشمس: تحفّز الأشعة فوق البنفسجية الخلايا الصبغية على إنتاج المزيد من الميلانين، ما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة في مناطق معينة من الجلد، خصوصاً الوجه والأنف.

العوامل الوراثية: تلعب الجينات دوراً في تحديد مدى قابلية البشرة لتكوين النمش، ويزداد الاستعداد لظهوره لدى أصحاب البشرة الفاتحة والشعر الأشقر أو الأحمر.

زيادة تركّز الميلانين: قد يتوزع الميلانين بصورة غير متجانسة في الجلد، ما يؤدي إلى تجمعه في مناطق محددة وظهور البقع الصغيرة المميزة للنمش.

التعرض المتكرر للشمس: قد يؤدي التعرض التراكمي للأشعة فوق البنفسجية على مدار سنوات إلى ظهور تصبغات وبقع شمسية، قد يختلط شكلها أحياناً مع النمش.

أنواع النمش في الوجه

يمكن التمييز بين نوعين شائعين من التصبغات التي تُعرف بالنمش، وهما النمش الوراثي والنمش الشمسي، ويختلف كل منهما من حيث الشكل والعمر الذي يظهر فيه والعوامل المرتبطة به.

أولاً: النمش الوراثي

يظهر هذا النوع عادةً على هيئة نقاط صغيرة ومسطحة، يتراوح لونها بين البني الفاتح والأحمر المائل إلى البني. ويرتبط ظهوره بالاستعداد الوراثي، مع زيادة وضوحه عند التعرض لأشعة الشمس.

وغالباً ما تبدأ هذه البقع بالظهور خلال مرحلة الطفولة، وتصبح أكثر بروزاً في فصل الصيف، بينما قد يتراجع لونها خلال الشتاء مع انخفاض التعرض للشمس.

وتشمل المناطق الأكثر عرضة لظهوره الوجه والأنف والذراعين والكتفين والصدر، ويكون أكثر شيوعاً لدى أصحاب البشرة الفاتحة.

ثانياً: النمش الشمسي

يختلف النمش الشمسي عن النوع الوراثي من حيث حجم البقع ودرجة لونها، إذ يظهر عادةً على شكل بقع أكبر حجماً وأكثر قتامة، تتراوح بين البني المتوسط والبني الداكن.

وينتج هذا النوع عن التعرض المتكرر والمتراكم لأشعة الشمس على مدى سنوات، ويُعرف أيضاً ببقع الشمس أو التصبغات الشمسية.

ويظهر غالباً لدى البالغين، وتزداد احتمالية الإصابة به مع التقدم في العمر، لكنه قد يظهر أيضاً لدى فئات عمرية أصغر نتيجة التعرض المكثف للشمس.

ومن أبرز المناطق التي تظهر فيها هذه البقع الوجه واليدين والصدر وأعلى الظهر، وهي المناطق التي تتعرض للأشعة فوق البنفسجية بصورة متكررة.