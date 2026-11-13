ما أسباب ظهور النمش وكيف يمكن علاجه؟

يُعد النمش من العلامات الجلدية الشائعة، ويظهر على شكل نقاط أو بقع صغيرة بنية اللون، غالباً في المناطق الأكثر تعرضاً لأشعة الشمس، مثل الوجه والأنف والكتفين والذراعين. ويرتبط ظهوره بزيادة نشاط الخلايا المنتجة لصبغة الميلانين، وقد تلعب العوامل الوراثية دوراً في الاستعداد لظهوره.
وتختلف طرق التعامل مع النمش بحسب نوعه ودرجة انتشاره، إذ يمكن الاستعانة ببعض العلاجات الطبية، مثل التقشير الكيميائي وبعض أنواع الليزر، إلى جانب المستحضرات الموضعية التي يحددها طبيب الجلد. وتبقى الوقاية من أشعة الشمس خطوة أساسية للحد من ظهور بقع جديدة أو زيادة وضوح البقع الموجودة.
ما هو النمش في الوجه؟
النمش هو مجموعة من البقع الجلدية الصغيرة والمسطحة، التي تتراوح ألوانها بين البني الفاتح والبني الداكن، وتظهر نتيجة زيادة تركّز صبغة الميلانين في مناطق محددة من الجلد.
وغالباً ما يظهر النمش في سن مبكرة، خصوصاً لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، وقد يصبح أكثر وضوحاً خلال فصل الصيف نتيجة التعرض لأشعة الشمس، بينما تخف حدته في الشتاء لدى بعض الأشخاص.
ومن المهم التمييز بين النمش والبقع الشمسية أو التصبغات المرتبطة بالتقدم في العمر. فالنمش التقليدي قد يتراجع مع انخفاض التعرض للشمس، في حين أن البقع الشمسية غالباً ما ترتبط بالتعرض التراكمي للأشعة فوق البنفسجية، وقد تستمر لفترات طويلة.
ورغم أن النمش يُصنف عادةً ضمن التصبغات الجلدية الحميدة، فإن أي بقعة تتغير في شكلها أو لونها أو حجمها، أو تختلف بوضوح عن بقية البقع، تستدعي فحصاً لدى طبيب الجلدية.
أسباب ظهور النمش في الوجه
يرتبط ظهور النمش بشكل أساسي بنشاط صبغة الميلانين، التي تمنح الجلد لونه الطبيعي وتساعد على حمايته من الأشعة فوق البنفسجية. وهناك مجموعة من العوامل التي تساهم في ظهوره، أبرزها:
-
التعرض لأشعة الشمس: تحفّز الأشعة فوق البنفسجية الخلايا الصبغية على إنتاج المزيد من الميلانين، ما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة في مناطق معينة من الجلد، خصوصاً الوجه والأنف.
-
العوامل الوراثية: تلعب الجينات دوراً في تحديد مدى قابلية البشرة لتكوين النمش، ويزداد الاستعداد لظهوره لدى أصحاب البشرة الفاتحة والشعر الأشقر أو الأحمر.
-
زيادة تركّز الميلانين: قد يتوزع الميلانين بصورة غير متجانسة في الجلد، ما يؤدي إلى تجمعه في مناطق محددة وظهور البقع الصغيرة المميزة للنمش.
-
التعرض المتكرر للشمس: قد يؤدي التعرض التراكمي للأشعة فوق البنفسجية على مدار سنوات إلى ظهور تصبغات وبقع شمسية، قد يختلط شكلها أحياناً مع النمش.
أنواع النمش في الوجه
يمكن التمييز بين نوعين شائعين من التصبغات التي تُعرف بالنمش، وهما النمش الوراثي والنمش الشمسي، ويختلف كل منهما من حيث الشكل والعمر الذي يظهر فيه والعوامل المرتبطة به.
أولاً: النمش الوراثي
يظهر هذا النوع عادةً على هيئة نقاط صغيرة ومسطحة، يتراوح لونها بين البني الفاتح والأحمر المائل إلى البني. ويرتبط ظهوره بالاستعداد الوراثي، مع زيادة وضوحه عند التعرض لأشعة الشمس.
وغالباً ما تبدأ هذه البقع بالظهور خلال مرحلة الطفولة، وتصبح أكثر بروزاً في فصل الصيف، بينما قد يتراجع لونها خلال الشتاء مع انخفاض التعرض للشمس.
وتشمل المناطق الأكثر عرضة لظهوره الوجه والأنف والذراعين والكتفين والصدر، ويكون أكثر شيوعاً لدى أصحاب البشرة الفاتحة.
ثانياً: النمش الشمسي
يختلف النمش الشمسي عن النوع الوراثي من حيث حجم البقع ودرجة لونها، إذ يظهر عادةً على شكل بقع أكبر حجماً وأكثر قتامة، تتراوح بين البني المتوسط والبني الداكن.
وينتج هذا النوع عن التعرض المتكرر والمتراكم لأشعة الشمس على مدى سنوات، ويُعرف أيضاً ببقع الشمس أو التصبغات الشمسية.
ويظهر غالباً لدى البالغين، وتزداد احتمالية الإصابة به مع التقدم في العمر، لكنه قد يظهر أيضاً لدى فئات عمرية أصغر نتيجة التعرض المكثف للشمس.
ومن أبرز المناطق التي تظهر فيها هذه البقع الوجه واليدين والصدر وأعلى الظهر، وهي المناطق التي تتعرض للأشعة فوق البنفسجية بصورة متكررة.
طرق علاج النمش في الوجه
تتعدد الخيارات المتاحة للتعامل مع النمش، ويعتمد اختيار الطريقة المناسبة على طبيعة التصبغات وعمقها ونوع البشرة. ويمكن تقسيم هذه الخيارات إلى علاجات طبية ومستحضرات موضعية، مع الاهتمام بالعناية اليومية بالبشرة والوقاية من الشمس.
1. العلاجات الطبية
هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تخفيف النمش وتحسين مظهر البشرة، ومن أبرزها:
-
التقشير الكيميائي: يعتمد على استخدام أحماض بتركيزات طبية مدروسة لإزالة الطبقات السطحية من الجلد، مما يساعد على تقليل التصبغات وتوحيد لون البشرة.
-
العلاج بالليزر: تُستخدم أنواع معينة من الليزر لاستهداف الصبغة الموجودة في البقع الداكنة، وقد تساعد في تقليل وضوح النمش، لكن النتائج تختلف بحسب نوع البشرة والتصبغات.
-
العلاج بالضوء النبضي المكثف (IPL): يستهدف التصبغات الناتجة عن تراكم الميلانين، ويمكن أن يساعد في تحسين مظهر البقع الشمسية وبعض أنواع النمش.
2. كريمات ومستحضرات التفتيح
توجد مستحضرات موضعية يمكن أن تساعد على تخفيف التصبغات تدريجياً، لكن من الأفضل اختيارها وفقاً لتقييم طبيب الجلدية، ومن أبرز مكوناتها:
-
الريتينويدات: تساعد على تجديد خلايا الجلد وتسريع التخلص من الخلايا السطحية المتصبغة، وقد تساهم في تحسين توحيد لون البشرة.
-
الهيدروكينون: من المواد المستخدمة لتقليل إنتاج الميلانين وتخفيف البقع الداكنة، ويجب استخدامه تحت إشراف طبي لتجنب التهيج والآثار الجانبية.
-
فيتامين C: أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على الحد من تأثير الإجهاد التأكسدي، وقد تساهم مستحضراته الموضعية في تحسين مظهر التصبغات.
-
حمض الأزيليك: يساعد على تقليل التصبغات وتنظيم إنتاج الميلانين، ويُستخدم في بعض حالات تفاوت لون البشرة.
3. الوقاية من الشمس
تُعد الحماية من أشعة الشمس من أهم الخطوات للحد من ظهور النمش وزيادة وضوحه، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
-
استخدام واقي شمس واسع الطيف بعامل حماية SPF 30 أو أعلى يومياً.
-
تجديد وضع واقي الشمس كل ساعتين عند البقاء في الخارج، وبعد السباحة أو التعرق.
-
ارتداء القبعات والنظارات الشمسية والملابس التي تحمي الجلد.
-
تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة قدر الإمكان.
هل تساعد الوصفات الطبيعية في علاج النمش؟
يلجأ البعض إلى المكونات الطبيعية للعناية بالبشرة والتخفيف من مظهر البقع الداكنة، لكن لا توجد أدلة علمية كافية تثبت أن الوصفات المنزلية قادرة على إزالة النمش بشكل فعّال.
ومن المهم عدم استخدام عصير الليمون أو خل التفاح مباشرة على الوجه، لأنهما قد يسببان تهيج الجلد، كما أن الليمون قد يزيد حساسية البشرة للضوء ويؤدي إلى ظهور تصبغات إضافية.
وفي المقابل، يمكن الاستعانة ببعض المكونات اللطيفة للعناية بالبشرة وترطيبها، ومنها:
-
جل الصبار: يُستخدم لترطيب البشرة وتهدئتها، لكنه لا يُعد علاجاً مثبتاً لإزالة النمش.
-
الزبادي: يحتوي على حمض اللاكتيك، لكن وضعه على البشرة لا يوفر تقشيراً طبياً مضبوطاً ولا توجد أدلة كافية على فعاليته في إزالة النمش.
-
العسل: يساعد على ترطيب البشرة، وقد يمنحها ملمساً ناعماً، لكنه لا يزيل التصبغات.
-
الكركم: يحتوي على مركب الكركمين المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب، لكن فعاليته في إزالة النمش لم تثبت بصورة كافية.
وبشكل عام، يبقى تحديد نوع التصبغات لدى طبيب الجلدية الخطوة الأهم لاختيار العلاج المناسب، خصوصاً أن النمش والبقع الشمسية قد يتشابهان في المظهر، لكنهما لا يستجيبان بالضرورة للعلاجات نفسها.