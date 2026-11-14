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متفرقات

"زعفران الفقراء".. زهرة طبيعية تحمل فوائد مذهلة لبشرة المرأة

Lebanon 24
14-11-2026 | 05:24
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زعفران الفقراء.. زهرة طبيعية تحمل فوائد مذهلة لبشرة المرأة
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تُعدّ زهرة الكاليندولا، المعروفة باسم "الآذريون" أو "القطيفة"، من النباتات التي تحظى باهتمام متزايد في مجال العناية ببشرة المرأة، بفضل احتوائها على مركبات طبيعية قد تساعد على ترطيب الجلد وتحسين مرونته والتخفيف من الالتهابات.
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وتشير دراسات علمية إلى أن مستخلص الكاليندولا يحتوي على مضادات للأكسدة ومركبات نباتية قد تساهم في الحد من تلف خلايا البشرة وتأخير ظهور بعض علامات الشيخوخة.

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2015 أن الكريمات التي تحتوي على مستخلص هذه الزهرة قد تساعد على تحسين ترطيب البشرة ومرونتها، فيما أشارت أبحاث أخرى إلى فوائد محتملة في تهدئة تهيّج الجلد والمساعدة على التئام الجروح.

وفي دراسة شملت 72 امرأة خضعن لعمليات ولادة قيصرية، ساعد استخدام مرهم الكاليندولا على تسريع التئام الجروح وتقليل الاحمرار والتورم مقارنة بالعلاج التقليدي.

وتُستخدم هذه الزهرة منذ قرون في المستحضرات الطبيعية للعناية بالجلد، كما اكتسبت لقب "زعفران الفقراء" بعدما استُخدمت بتلاتها المجففة بديلاً أقل كلفة للزعفران في إعداد الطعام.

ورغم فوائدها المحتملة، ينصح المختصون النساء الحوامل والمرضعات بتجنب استخدامها لعدم توافر بيانات كافية بشأن سلامتها، كما يُحذَّر من استعمالها لدى الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه النباتات من الفصيلة النجمية.
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