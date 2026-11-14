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متفرقات

"ذهب الصحراء".. فوائد مذهلة لزيت التين الشوكي على البشرة

Lebanon 24
14-11-2026 | 09:34
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ذهب الصحراء.. فوائد مذهلة لزيت التين الشوكي على البشرة
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يحظى زيت بذور التين الشوكي، المعروف باسم "ذهب الصحراء"، باهتمام متزايد في عالم العناية بالبشرة، بفضل تركيبته الغنية بالأحماض الدهنية وفيتامين "إي" ومضادات الأكسدة، التي قد تساعد على ترطيب الجلد وحمايته من العوامل البيئية.

وأظهرت دراسات أن الزيت يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة وبعض أنواع البكتيريا، ما قد يساعد على الحد من العوامل المرتبطة بظهور علامات الشيخوخة والبثور، فيما أشارت أبحاث أولية إلى قدرته المحتملة على تخفيف الالتهابات الجلدية.
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ويتميز الزيت باحتوائه على حمض اللينوليك، الذي يدعم الحاجز الطبيعي للبشرة ويحد من فقدان الرطوبة، ما يساهم في الحفاظ على نعومتها ومرونتها. كما تُدرس إمكانية استخدامه في مستحضرات التجميل للمساعدة على إيصال بعض المكونات الفعالة إلى الجلد.

ويُستخرج الزيت من بذور ثمار التين الشوكي، التي تحتوي الواحدة منها على نحو 150 إلى 300 بذرة، إلا أن الكميات الضئيلة المستخلصة منها تفسر ارتفاع سعره مقارنة بالزيوت الأخرى.

ورغم فوائده المحتملة، لا تزال بعض تأثيراته بحاجة إلى دراسات بشرية أوسع، ويُنصح باختباره على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدامه، تجنباً للحساسية أو التهيج.
 
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