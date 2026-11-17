لم يعد الصيام المتقطع مجرد نظام غذائي يُستخدم للتحكم بالوزن، بل أصبح محوراً لاهتمام متزايد بسبب ارتباطه المحتمل بتحسين بعض المؤشرات الصحية والأيضية، فضلاً عن تأثيره في العمليات الحيوية داخل الخلايا. ومع تنامي الأبحاث المتعلقة بتجدد الخلايا ومقاومة الشيخوخة، برز تساؤل جديد في مجال العناية بالبشرة: هل يمكن أن تسهم ساعات الامتناع عن الطعام في الحفاظ على نضارة الجلد وتأخير ظهور التجاعيد؟

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تستند هذه الفكرة، إلى حد كبير، إلى الاهتمام بعملية "الالتهام الذاتي" (Autophagy)، وهي آلية طبيعية تتخلص الخلايا من خلالها من الأجزاء التالفة وتعيد تدوير مكوناتها للاستفادة منها. ورغم أن الصيام قد يؤثر في مسارات خلوية مرتبطة بالالتهاب والتمثيل الغذائي، فإن إثبات انعكاس هذه التغيرات على مظهر البشرة لدى البشر لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدراسات المباشرة.

وتشير الأبحاث المتاحة إلى نتائج متفاوتة؛ فبعضها يطرح احتمالات إيجابية تتعلق بصحة الجلد، فيما تكشف دراسات أخرى عن تأثيرات تستدعي الحذر، ولا سيما فيما يتعلق بنمو الشعر.

الالتهام الذاتي.. آلية طبيعية لتجديد الخلايا

تُعد عملية الالتهام الذاتي من الآليات المهمة التي يدرسها العلماء لفهم الشيخوخة وصحة الخلايا. وتتمثل وظيفتها في تفكيك البروتينات والمكونات الخلوية المتضررة والتخلص منها، ثم إعادة استخدام بعض عناصرها، بما يساعد على الحفاظ على توازن الخلية وكفاءة عملها.

وقد يرتبط الصيام المتقطع بتنشيط هذه العملية، نتيجة التغيرات التي يسببها في إشارات الجسم المرتبطة بالطاقة والنمو. وفي دراسة استكشافية نُشرت عام 2025 في مجلة "The Journal of Physiology"، وشملت 121 شخصاً يعانون السمنة، رصد الباحثون ارتفاعاً في مؤشرات تدفق الالتهام الذاتي لدى المشاركين الذين اتبعوا نظاماً يعتمد على حصر تناول الطعام ضمن فترة زمنية محددة، وذلك بعد ستة أشهر، مقارنة بالمجموعة الضابطة.

لكن هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن الالتهام الذاتي ازداد داخل خلايا الجلد تحديداً، كما أنها لا تثبت أن الصيام يؤدي إلى تحسين مظهر البشرة أو إبطاء شيخوختها.

هل يساعد الصيام المتقطع في الحد من حب الشباب؟

من التفسيرات المحتملة للعلاقة بين الصيام المتقطع وتحسن بعض مشكلات البشرة تأثيره في مستويات الإنسولين وعامل النمو الشبيه بالإنسولين (IGF-1). فتحسن استجابة الجسم للإنسولين قد ينعكس على الإشارات الهرمونية المسؤولة عن تحفيز إفراز الدهون في الغدد الدهنية، وهي من العوامل التي تحظى باهتمام الباحثين عند دراسة حب الشباب.

وفي هذا السياق، تناولت مراجعة علمية نُشرت عام 2024 في مجلة "CosmoDerma"، تحت عنوان "Fasting for clearer skin"، التأثيرات المحتملة للصيام في بعض الاضطرابات الجلدية، ومنها حب الشباب والأكزيما والصدفية. وناقشت المراجعة دور التغيرات التي قد يسببها الصيام في الاستجابة الالتهابية والإجهاد التأكسدي وحساسية الجسم للإنسولين.

وتنسجم هذه الفرضية مع دراسات سابقة ربطت بين الأنظمة الغذائية منخفضة المؤشر الغلايسيمي وتحسن بعض حالات حب الشباب. إلا أن الأدلة التي تثبت أن الصيام المتقطع بحد ذاته يؤدي إلى تراجع ظهور الحبوب لدى البشر لا تزال غير كافية، ما يعني أنه لا يمكن اعتباره بديلاً للعلاجات الجلدية المعتمدة.

ترطيب البشرة وملمسها.. نتائج أولية مشجعة

من الدراسات التي تناولت تأثير الأنظمة الغذائية المشابهة للصيام في مظهر البشرة تجربة سريرية عشوائية نُشرت عام 2023 في مجلة "Journal of Clinical Medicine"، وشارك فيها 45 امرأة تراوحت أعمارهن بين 35 و60 عاماً.

واختبرت التجربة نظاماً غذائياً يحاكي الصيام، يقوم على تقييد السعرات الحرارية لمدة خمسة أيام مرة واحدة شهرياً، على مدى ثلاثة أشهر. وأظهرت النتائج تحسناً في مستوى ترطيب بشرة الوجه خلال القياسات التي أُجريت في اليومين والحادي والسبعين، كما حافظت المشاركات على ملمس أفضل للبشرة مقارنة بالمجموعة الضابطة التي سجلت زيادة في خشونتها.

ورغم أهمية هذه النتائج، فإنها لا تكفي لإثبات فوائد جميع أنماط الصيام المتقطع للبشرة؛ فالنظام المستخدم في الدراسة يحاكي الصيام ولا يتطابق مع نظام الامتناع اليومي عن الطعام لفترات محددة، فضلاً عن أن عدد المشاركات كان محدوداً. لذلك تبقى النتائج أولية وتحتاج إلى دراسات أوسع لتأكيدها.

من الصيام.. تأثير محتمل في نمو الشعر

لا تقتصر الأبحاث المتعلقة بالصيام المتقطع على البشرة، إذ امتدت لتشمل تأثيره المحتمل في بصيلات الشعر. فقد تناولت دراسة نُشرت في مجلة "Cell" في يناير/كانون الثاني 2025 العلاقة بين الصيام وتجدد بصيلات الشعر، وأظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أن فترات الصيام الطويلة نسبياً قد تزيد الإجهاد التأكسدي في الخلايا الجذعية المسؤولة عن تجدد البصيلات، ما قد يضعف قدرتها على التجدد.

كما أجرى الباحثون تجربة سريرية عشوائية على البشر، أشارت نتائجها إلى أن نمو الشعر كان أبطأ لدى المشاركين الذين اتبعوا الصيام المتقطع، مقارنة بأفراد المجموعة التي تناولت الطعام وفق نمطها المعتاد.

ولا تعني هذه النتائج أن الصيام المتقطع يؤدي حتماً إلى تساقط الشعر، أو أن تأثيره سيكون واحداً لدى جميع الأشخاص. لكنها تلفت الانتباه إلى أهمية مراعاة الاحتياجات الغذائية، خصوصاً عند اتباع أنظمة تقييد الطعام لفترات طويلة، لتجنب نقص العناصر الضرورية لصحة الشعر.

كيف نحافظ على نضارة البشرة خلال الصيام؟

لا يرتبط نجاح أي نظام غذائي بعدد ساعات الامتناع عن الطعام وحدها، بل يتوقف أيضاً على جودة الوجبات ومدى احتوائها على العناصر الغذائية اللازمة للجسم. ومن هنا، تبرز أهمية عدم السماح بتقليص عدد الوجبات بأن يؤدي إلى نقص البروتينات والفيتامينات والدهون الصحية الضرورية لصحة الجلد.

ويُستحسن أن تتضمن الوجبات مصادر متنوعة للبروتين، مثل البيض والأسماك والدجاج والبقوليات، لما توفره من أحماض أمينية تدخل في بناء الكولاجين وتجدد الأنسجة. كما تساعد الدهون الصحية الموجودة في زيت والمكسرات والأفوكادو، إلى جانب الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، في دعم وظائف البشرة ومواجهة الإجهاد التأكسدي.

أما في الروتين التجميلي، فيبقى الترطيب أساسياً، ويمكن الاستعانة بمستحضرات تحتوي على حمض الهيالورونيك والسيراميدات والغليسرين، مع المواظبة على استخدام واقي الشمس يومياً.

ومن الضروري أيضاً شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم، بما في ذلك فترة الامتناع عن الطعام، إذ يسمح الصيام المتقطع المعتاد بتناول الماء خلال ساعات الصيام. ولا تستوجب ممارسة الصيام بحد ذاتها تغيير مستحضرات العناية بالبشرة، إلا عند ظهور علامات الجفاف أو التحسس التي قد تتطلب تعديل الروتين المستخدم.

هل يبطئ الصيام المتقطع شيخوخة البشرة؟

على الرغم من الاهتمام المتزايد بدور الصيام المتقطع في تجدد الخلايا، فإن اعتباره وسيلة مثبتة لمقاومة شيخوخة الجلد لا يزال أمراً سابقاً لأوانه. فالأبحاث الحالية تشير إلى تأثيرات محتملة في بعض العمليات الأيضية والالتهابية، لكنها لم تثبت بصورة مباشرة أن الصيام يقلل التجاعيد أو يحسن مرونة البشرة أو يحافظ على مخزون الكولاجين لدى البشر.

وبالتالي، قد تتجاوز فوائد الصيام المتقطع مسألة التحكم بالوزن، لكن تأثيره في صحة البشرة لا يزال موضع بحث، ويتأثر بعوامل عدة، من بينها التوازن الغذائي، ونوعية الطعام، والترطيب، والنوم، والاختلافات الفردية.

أما الحفاظ على بشرة صحية ونضرة، فلا يتحقق بالامتناع عن الطعام لساعات محددة وحده، بل هو حصيلة مجموعة من العادات الصحية والتغذية المتوازنة والعناية اليومية المناسبة.