تسعى كثيرات إلى الحصول على أظافر أنيقة ومرتبة، مع الحفاظ على مظهر طبيعي ونظيف للمنطقة المحيطة بها. ومن بين تقنيات العناية التي اكتسبت انتشاراً واسعاً في الفترة الأخيرة، يبرز المانيكير الروسي (Russian Manicure)، الذي لفت الأنظار بفضل دقته والنتيجة الجمالية التي يمنحها للأظافر.

فما الذي يميز هذه التقنية عن المانيكير التقليدي؟ وكيف تُنفّذ؟ والأهم، هل هي آمنة على صحة الأظافر والجلد المحيط بها؟

ما هو المانيكير الروسي؟

يُعرف المانيكير الروسي أيضاً باسم المانيكير الجاف، لأنه لا يتطلب نقع اليدين في الماء قبل البدء. وتعتمد هذه الطريقة على استخدام جهاز كهربائي مزوّد برؤوس دقيقة، لتنظيف المنطقة المحيطة بالظفر وإزالة الجلد الميت أو الزوائد المتراكمة حوله.

وتكمن الغاية الجمالية من هذه التقنية في تهيئة قاعدة الظفر لتطبيق الطلاء بالقرب من الجلد المحيط، ما يمنح اللون مساحة أكثر اتساعاً ويجعل الأظافر تبدو أكثر ترتيباً.

لكن من الضروري التمييز بين تنظيف الجلد الزائد وإزالة الكيوتيكل بالكامل؛ فالأكاديمية للأمراض الجلدية تحذر من إزالة هذا الجلد، لأنه يشكل حاجزاً طبيعياً يساعد على حماية الأظافر من العدوى.

ما سر انتشار هذه التقنية؟

اكتسب المانيكير الروسي شهرة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ساهمت الصور ومقاطع الفيديو التي تعرض نتائجه الدقيقة في زيادة الإقبال عليه.

وتكمن جاذبيته في المظهر النظيف الذي يتركه حول قاعدة الظفر، إذ يبدو الطلاء ممتداً إلى أقرب نقطة ممكنة من الجلد، ما قد يعطي انطباعاً بأن سرير الظفر أطول وأكثر اتساعاً.

وتناسب هذه النتيجة محبات الإطلالة والبسيطة، لكن انتشار التقنية لا يعني بالضرورة أنها الخيار الأفضل لكل أنواع الأظافر أو البشرة.

كيف تُجرى جلسة المانيكير الروسي؟

تبدأ الجلسة عادة بفحص الأظافر وتنظيفها وتجهيزها من دون استخدام الماء. بعد ذلك، تستعين المختصة بجهاز كهربائي ذي رؤوس صغيرة لمعالجة المنطقة المحيطة بالظفر، ورفع الجلد الملتصق بسطحه وتنظيف الزوائد عند الحاجة.

وقد تتضمن الخطوات قص الأجزاء الجلدية المتدلية، قبل الانتقال إلى وضع طبقة الأساس ثم الطلاء أو الجل، بحسب النتيجة المطلوبة.

وتختلف طريقة التنفيذ والتفاصيل بين المختصات والصالونات، لكن العامل الأهم يبقى التحكم بالجهاز وتجنب إلحاق الضرر بالجلد السليم.

هل تمنح الأظافر مظهراً أكثر أناقة؟

من الناحية الجمالية، تتميز هذه التقنية بالدقة في تحديد منطقة الطلاء، ما يجعل الأظافر تبدو نظيفة ومتناسقة، خصوصاً عند استخدام الألوان الهادئة مثل الوردي والبيج والأبيض الحليبي، أو حتى الدرجات الكلاسيكية كالأحمر.

وقد تكون النتيجة جذابة لمن تفضل طلاءً يبدو قريباً جداً من قاعدة الظفر، إلا أن الحصول على هذا المظهر لا يستلزم إزالة الكيوتيكل بالكامل أو تعريض الجلد المحيط للجرح.

هل المانيكير الروسي آمن؟

رغم جاذبيته، تثير هذه التقنية تساؤلات تتعلق بسلامة الجلد المحيط بالأظافر. فالكيوتيكل ليس مجرد طبقة جلدية زائدة، بل يؤدي وظيفة وقائية تحدّ من دخول البكتيريا ومسببات العدوى إلى المنطقة المحيطة بالظفر.

ولهذا تحذر الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية من إزالته، إذ قد يؤدي قصه أو إتلافه إلى زيادة احتمال الالتهاب والعدوى، خصوصاً إذا استُخدمت الأدوات بطريقة غير سليمة.

كما وثّقت دراسة طبية حالة امرأة أصيبت بالتهاب في المنطقة المحيطة بالظفر، ترافق مع تغيرات في الظفر، بعد خضوعها لجلسة مانيكير روسي. وتسلط هذه الحالة الضوء على المخاطر المحتملة للتعامل العنيف مع الجلد المحيط بالأظافر.

لذلك، فإن اختيار مختصة مدرّبة والحرص على تعقيم الأدوات لا يقلان أهمية عن النتيجة الجمالية، مع ضرورة تجنب أي إجراء يؤدي إلى جرح الجلد أو إزالة طبقته الواقية.

ماذا لو كانت بشرتك حساسة؟

تعانين جفافاً أو تشققات أو التهاباً حول الأظافر، فمن الأفضل تأجيل الجلسة إلى حين تعافي المنطقة. كما يمكنك طلب تنظيف لطيف لا يتضمن قص الجلد السليم أو إزالة الكيوتيكل.

وللحفاظ على صحة المنطقة المحيطة بالأظافر، يُنصح باستخدام كريم مرطب أو زيت مخصص لها بصورة منتظمة، مع الابتعاد عن نزع الجلد أو العبث به .

هل يمكن تطبيقها قبل طلاء الجل؟

تُستخدم تقنية المانيكير الروسي في بعض الصالونات لتحضير الأظافر قبل وضع الجل، إذ تساعد على تجهيز المنطقة المحيطة بالظفر وتطبيق الطلاء بالقرب من .

لكن ينبغي الانتباه إلى أن دقة التطبيق لا تعني السماح بوصول مواد الجل إلى الجلد. فملامسة بعض مكونات هذه المنتجات للبشرة قد تسبب تهيجاً أو تحسساً لدى بعض الأشخاص، لذلك يجب الحرص على وضعها على سطح الظفر فقط.

كيف تختارين الصالون المناسب؟

قبل حجز موعد لتجربة المانيكير الروسي، لا تكتفي بالاطلاع على صور النتائج النهائية، بل اسألي عن خبرة المختصة في استخدام الجهاز الكهربائي، وعن إجراءات تنظيف الأدوات وتعقيمها.

ومن المهم أيضاً ملاحظة طريقة العمل؛ فالتعامل مع الجلد المحيط بالظفر يجب أن يكون دقيقاً ولطيفاً، من دون ضغط مفرط أو استخدام عنيف للمبرد. وإذا شعرت بالألم خلال الجلسة، فمن الأفضل تنبيه المختصة وطلب التوقف.

العناية بالأظافر بعد الجلسة

بعد الانتهاء من المانيكير، احرصي على ترطيب اليدين والجلد المحيط بالأظافر باستمرار، واستخدمي القفازات عند التعامل مع المنظفات والمواد الكيميائية المنزلية لتجنب الجفاف والتهيج.

أما إذا لاحظت احمراراً لا يزول، أو تورماً، أو ألماً، أو إفرازات حول الظفر، فمن الضروري مراجعة طبيب جلدية لتقييم الحالة، بدلاً من محاولة معالجة المشكلة بطرق منزلية.

في النهاية، يقدم المانيكير الروسي أسلوباً مختلفاً للعناية بالأظافر، ويتميز بنتيجته الدقيقة ومظهره الأنيق، لكنه ليس خالياً من المخاطر. فالحفاظ على الكيوتيكل وتجنب إتلاف الجلد المحيط يظلان أساسيين للوقاية من الالتهابات والعدوى. ويمكن الاستمتاع بأظافر مرتبة وجميلة من دون التضحية بسلامتها، شرط اختيار مختصة مؤهلة وتفضيل العناية اللطيفة على المبالغة في التنظيف.