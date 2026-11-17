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وأعلنت التسجيلات، قائمة المرشحين للدورة الـ69 من الجوائز، التي تضمنت اسم دوللي في فئتين؛ إذ تنافس على أداء ثنائي أو جماعي في موسيقى الكانتري عن أغنيتي Butterfly مع فرقة زاك باند، والنسخة الجديدة من أغنيتها Light of a Clear Blue Morning، بمشاركة: مايلي سايرس، وليني ويلسون، وكوين لطيفة، وريبا ماكنتاير. حصدت الأميركية الراحلة بارتون 3 ترشيحات لجوائز "غرامي" لعام 2027، بعد نحو 3 أشهر من وفاتها، في تكريم لمسيرتها الموسيقية، وهو ما وصفته ، ابنتها الروحية، بأنه "طريقة جميلة لتكريم قلبها الكبير".وأعلنت التسجيلات، قائمة المرشحين للدورة الـ69 من الجوائز، التي تضمنت اسم دوللي في فئتين؛ إذ تنافس على أداء ثنائي أو جماعي في موسيقى الكانتري عن أغنيتي Butterfly مع فرقة زاك باند، والنسخة الجديدة من أغنيتها Light of a Clear Blue Morning، بمشاركة: مايلي سايرس، وليني ويلسون، وكوين لطيفة، وريبا ماكنتاير.





وعبّرت مايلي سايرس، عبر "إنستغرام"، عن اعتزازها بالترشح إلى جانب بارتون، مشيرة إلى أن الراحلة لم تكن تصنع الموسيقى سعياً وراء الشهرة أو الجوائز، بل رغبة بجعل العالم أكثر بأغانيها. وأضافت أنها تفتقد اتصالاتها في المناسبات المهمة، لكنها تشعر بحضورها دائماً.



وبهذه الترشيحات، ارتفع رصيد دوللي بارتون إلى 58 ترشيحاً خلال مسيرتها، حصدت منها 10 جوائز "غرامي".



وكانت النسخة الجديدة من أغنية Light of a Clear Blue Morning قد صدرت بمشاركة عدد من النجمات، وخصصت عائداتها لدعم أبحاث سرطان الأطفال في مستشفى كاريل للأطفال التابع لجامعة فاندربيلت. كما رُشحت عن النسخة الصوتية من مذكراتها Star of the Show: My Life on Stage، ضمن فئة أفضل كتاب صوتي أو سرد قصصي.وعبّرت مايلي سايرس، عبر "إنستغرام"، عن اعتزازها بالترشح إلى جانب بارتون، مشيرة إلى أن الراحلة لم تكن تصنع الموسيقى سعياً وراء الشهرة أو الجوائز، بل رغبة بجعل العالم أكثر بأغانيها. وأضافت أنها تفتقد اتصالاتها في المناسبات المهمة، لكنها تشعر بحضورها دائماً.وبهذه الترشيحات، ارتفع رصيد دوللي بارتون إلى 58 ترشيحاً خلال مسيرتها، حصدت منها 10 جوائز "غرامي".وكانت النسخة الجديدة من أغنية Light of a Clear Blue Morning قد صدرت بمشاركة عدد من النجمات، وخصصت عائداتها لدعم أبحاث سرطان الأطفال في مستشفى كاريل للأطفال التابع لجامعة فاندربيلت.

ولم تقتصر الترشيحات بعد الوفاة على دوللي، إذ شملت أيضاً كاري، عن كتابه الصوتي، والمغني دي أنجيلو، عن مشاركته في أغنية This Woman مع باستا رايمز وجي ديلا. (إرم نيوز)