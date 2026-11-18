قد تؤثر طريقة ربط الشعر أثناء النوم في صحته وكثافته ، خصوصاً عند اعتماد تسريحات مشدودة تضغط باستمرار على جذور الشعر، ما قد يؤدي إلى تراجع خط نموه وظهور فراغات في بعض المناطق.

ويُعد ربط الشعر بإحكام، ولا سيما عند مقدمة الرأس والصدغين، من العوامل التي تزيد خطر الإصابة بتساقط الشعر الناتج عن الشد، وهي حالة تُعرف طبياً باسم "Traction Alopecia"، وقد تتسبب بترقق الشعر تدريجياً نتيجة الضغط المتكرر على البصيلات.

كما أن النوم بتسريحات مشدودة، مثل ذيل الحصان المرتفع أو الكعكة المحكمة، قد يزيد الضغط على جذور الشعر، خصوصاً إذا كان طويلاً أو كثيفاً. ويسهم الاحتكاك المستمر بالوسادة واستخدام الأربطة المطاطية القاسية في تكسر الخصلات، ولا سيما الشعر الضعيف عند مقدمة الرأس.

ويؤدي تكرار ربط الشعر في المكان نفسه يومياً إلى زيادة الضغط على مناطق محددة، ما يجعلها أكثر عرضة للترقق وفقدان الكثافة.

ولتجنب هذه المشكلات، يُنصح بترك الشعر منسدلاً أثناء النوم أو جمعه بربطة منخفضة وفضفاضة، مع استخدام أربطة ناعمة من الحرير أو ، وتجنب شد الشعر عند والجانبين. كما يُفضّل استخدام غطاء وسادة من الساتان أو الحرير لتقليل الاحتكاك والحفاظ على صحة الشعر.