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تُعدّ المنطقة المحيطة بالفم من أكثر مناطق الوجه عرضة لظهور علامات التعب والتقدم في العمر، إذ قد تظهر فيها الخطوط الدقيقة والتجاعيد والجفاف بصورة أسرع، نتيجة طبيعة الجلد الحساسة وكثرة حركته اليومية.وتساهم عوامل عدة في تسريع ظهور هذه العلامات، أبرزها الحركة المتكررة أثناء الكلام والابتسام وتناول الطعام، إلى جانب تراجع إنتاج الكولاجين والإيلاستين مع التقدم في العمر، ما يؤدي إلى انخفاض مرونة البشرة وزيادة وضوح التجاعيد.كما يؤدي الجفاف والتعرض المستمر لأشعة الشمس إلى تفاقم المشكلة، فيما يساهم التدخين والعادات اليومية، مثل لعق الشفاه وإهمال الترطيب، في زيادة جفاف الجلد وظهور الخطوط حول الفم.ويُعد فقدان الدهون الطبيعية في الوجه مع التقدم في السن عاملاً إضافياً يزيد وضوح التجاعيد والطيات المحيطة بالشفاه.وللحد من هذه العلامات، يُنصح بترطيب المنطقة بانتظام، واستخدام واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن 30، وتجنب التدخين والعادات المسببة للجفاف. كما يمكن استخدام مستحضرات تحتوي على الريتينول تدريجياً وفق تحمّل البشرة، مع تجنب وضعها مباشرة على الشفاه واستشارة طبيب الجلدية عند الحاجة.