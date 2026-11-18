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قد تتغير رائحة الشعر رغم غسله بانتظام واستخدام الشامبو ومنتجات العناية، والسبب لا يرتبط دائماً بالنظافة الشخصية، بل قد يعود إلى نوعية الهواء داخل المنزل والروائح المنتشرة فيه.فالشعر قادر على الاحتفاظ بجزيئات الروائح المحيطة، خصوصاً تلك الناتجة عن الطهي والقلي، إذ يمكن للدهون المتطايرة أن تلتصق بخصلاته. كما يساهم ضعف التهوية في تراكم الروائح وانتقالها إلى الشعر والملابس.ويُعد دخان السجائر والمواقد من أبرز العوامل التي تترك روائح عالقة بالشعر، إلى جانب الرطوبة والعفن ومواد التنظيف ومعطرات الجو ذات الروائح القوية.وللحفاظ على رائحة شعر منعشة، يُنصح بتهوية المنزل يومياً، وتشغيل شفاط المطبخ أثناء الطهي، وتجنب التدخين في الأماكن المغلقة، فضلاً عن معالجة مصادر الرطوبة وعدم الإفراط في استخدام العطور المخصصة للشعر.وبذلك، لا تقتصر العناية برائحة الشعر على الشامبو والبلسم، بل تشمل أيضاً الحفاظ على جودة الهواء داخل المنزل.