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لا تقتصر أضرار الجلوس لساعات طويلة على آلام الظهر والتعب، بل قد تمتد إلى مظهر الجسم وصحة البشرة، نتيجة قلة الحركة وتأثيرها على العضلات والدورة الدموية.فالجلوس لفترات مطولة يقلل من نشاط العضلات، ما قد يؤدي مع الوقت إلى تراجع قوتها وتماسكها، كما يبطئ عودة من الساقين، الأمر الذي قد يسبب الشعور بالثقل وتورم القدمين والكاحلين نتيجة احتباس السوائل.وقد تؤثر قلة النشاط البدني بصورة غير مباشرة على مظهر البشرة والسيلوليت، من خلال التغيرات في تركيب الجسم ونمط الحياة، من دون أن تكون سبباً مباشراً لظهورهما.وللحد من هذه التأثيرات، يُنصح بالحركة والمشي لبضع دقائق كل 30 إلى ، وممارسة تمارين تقوية العضلات، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء وتغيير وضعية الجلوس بانتظام.ويؤكد مختصون أهمية إدخال الحركة إلى للحفاظ على صحة الجسم ومظهره، خصوصاً لدى الأشخاص الذين تتطلب أعمالهم الجلوس لفترات طويلة.