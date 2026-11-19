كشفت إفادات أمام محكمة تحقيق بريطانية عن العثور على آثار لمادة الفيلر في قلب ورئتي ودماغ وكليتي امرأة توفيت بعد خضوعها لعملية رفع وتكبير المؤخرة المعروفة باسم «BBL»، في أيلول 2024.

وأفادت التحقيقات بأن جوردان بارك، المعروف بلقب «ملك الشفاه» (Lip King)، حقن أليس ويب، البالغة من العمر 33 عاماً، بكمية من الفيلر تعادل سبعة أضعاف الكمية التي تلقى تدريباً على استخدامها.

وكانت ويب، وهي خبيرة تجميل من بلدة ووتون أندر إدج في مقاطعة غلوسترشير، قد شعرت بتوعك خلال العملية التي أجراها بارك في صالون تجميل بمدينة غلوستر، قبل نقلها إلى مستشفى غلوسترشير الملكي، حيث فارقت الحياة في الساعات الأولى التالي.

وخلال جلسة التحقيق، قالت تاونسند، زوجة شقيق الضحية، إن ويب دفعت 2300 جنيه إسترليني مقابل العملية، مشيرة إلى أنها تلقت منها صورة أثناء إجرائها، وصُدمت من كمية المواد المستخدمة، والتي بلغت 1400 ملليلتر من الفيلر، إضافة إلى كمية كبيرة من المخدر الموضعي.

وأوضحت أن ويب أرسلت إليها رسالة قالت فيها: «يا إلهي، إنه مؤلم»، قبل أن تصف العملية بأنها «مؤلمة».

، أوضح اختصاصي التابع لوزارة الداخلية ، الدكتور ستيفن ليدبيتر، أن الفحوص أظهرت وجود آثار لمادة حمض الهيالورونيك، وهي المادة الهلامية المستخدمة في الفيلر، في أعضاء عدة من جسم الضحية، مرجحاً وصولها إلى الدموية نتيجة تضرر أحد الأوعية الدموية خلال العملية.

وفي سياق التحقيق، قال المحقق آدم ستايسي إن بارك لم يكن يحمل أي مؤهلات طبية، وإن طبيباً سبق أن عمل معه أوصى باستخدام 100 ملليلتر من الفيلر في كل جانب من المؤخرة، في حين استخدم بارك كمية إجمالية بلغت 1400 ملليلتر.

وأضاف أن بارك كان قد مُنع من إجراء عمليات رفع المؤخرة في منطقتين بريطانيتين، هما سالفورد ودادلي، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة أساليبه، لكنه تمكن من مواصلة نشاطه في مناطق أخرى، في ظل غياب تنظيم واضح لهذا القطاع.

وأشار ستايسي إلى أن الشرطة كانت واثقة من امتلاكها أدلة كافية لملاحقة بارك بتهمة القتل نتيجة الإهمال الجسيم، قبل وفاته في وقت سابق من العام الجاري، لافتاً إلى أن التحقيقات كشفت عن عدد كبير من الأشخاص الذين تعرضوا لتجارب سلبية معه.

ولا تزال جلسات التحقيق في ملابسات وفاة أليس ويب مستمرة.