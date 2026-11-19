كشفت الممثلة عن الأسباب التي تقف وراء خسارة وزنها خلال الفترة الأخيرة، موضحةً أن اختلاف مظهرها الحالي عن إطلالتها في فيلمها الأخير " " يعود إلى توقفها عن تناول أدوية كانت تستخدمها خلال فترة التصوير.

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وأشارت اللوزي إلى أنها كانت تمر بظروف نفسية وصحية صعبة أثناء تصوير الفيلم، الذي عُرض ضمن المسابقة الرسمية لـ"مهرجان السينمائي الدولي"، ولا سيما أنها كانت قد فقدت والدتها قبل أشهر قليلة من بدء العمل، ما دفعها إلى تناول مضادات الاكتئاب، إلى جانب أدوية تحتوي على الكورتيزون لمعالجة الحساسية.



وقالت: "خلال تصوير فيلم "برلين"، كنت أتناول أدوية للاكتئاب بسبب وفاة والدتي قبلها بأشهر، كما استخدمت أدوية تحتوي على الكورتيزون بسبب الحساسية، لكنني توقفت عنها حالياً، وهو ما أدى إلى انخفاض وزني".



وبهذا التوضيح، حسمت يسرا اللوزي التساؤلات بشأن التغير الملحوظ في شكلها، مؤكدةً أن اختلاف وزنها يرتبط بطبيعة الأدوية التي كانت تتناولها خلال تلك المرحلة.



