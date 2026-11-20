تلجأ كثير من النساء إلى وضع مستحضرات العناية بالبشرة والتجميل داخل الثلاجة، اعتقاداً منهن أن درجات الحرارة المنخفضة تساعد في الحفاظ على جودتها وإطالة مدة صلاحيتها. لكن هذه العادة، رغم فوائدها لبعض المنتجات، قد تؤدي إلى نتائج عكسية مع مستحضرات أخرى، إذ يمكن أن تؤثر البرودة في تركيبتها وقوامها وفاعلية مكوناتها.

وينصح خبراء التجميل عموماً بحفظ المستحضرات في مكان جاف وبارد، بعيداً عن أشعة الشمس ومصادر الحرارة، مع الالتزام بدرجة التخزين المحددة على العبوة. فليس كل ما يناسب الثلاجة من منتجات العناية بالبشرة يصلح لبقية مستحضرات التجميل.

هل التبريد مفيد لجميع مستحضرات العناية بالبشرة؟

أصبحت فكرة الاحتفاظ بمنتجات العناية بالبشرة في الثلاجة شائعة، لا سيما مع انتشار هذه الممارسة بين المؤثرات وخبراء الجمال. ويعتمد مؤيدوها على أن التبريد قد يساعد في الحد من تأثر بعض المكونات بالحرارة والضوء، كما يمنح البشرة إحساساً بالانتعاش عند الاستخدام.

وقد يساهم تطبيق بعض المنتجات الباردة في تهدئة البشرة مؤقتاً، والتخفيف من الانتفاخ والاحمرار، خصوصاً في المنطقة المحيطة بالعينين. كذلك يمكن أن يساعد انخفاض الحرارة في إبطاء تحلل بعض المكونات الحساسة، شرط أن تكون تركيبة المنتج مصممة لتحمل التبريد.

في المقابل، لا يعني ذلك أن وضع جميع المستحضرات في الثلاجة يطيل عمرها أو يحافظ على فعاليتها. فبعض التركيبات قد تتغير خصائصها عند تعرضها للبرودة، فيما صُممت منتجات أخرى لتُحفظ في درجة حرارة الغرفة، ولا تحتاج إلى التبريد.

مستحضرات تجميل يُفضّل إبعادها عن الثلاجة

هناك مجموعة من المنتجات التي قد تتأثر سلباً بالتخزين في درجات حرارة منخفضة، ومن أبرزها:

مستحضرات المكياج: مثل كريم الأساس وخافي العيوب وأحمر الشفاه، إذ قد تتغير تركيبتها أو تصبح أكثر سماكة، ما يصعّب توزيعها على البشرة. كما قد يفقد أحمر الشفاه مرونته ويصبح أكثر عرضة للتشقق أو الكسر.

طلاء الأظافر: قد تؤثر درجات الحرارة غير المناسبة في قوام الطلاء وتجانسه، فتجعله أكثر كثافة وصعوبة في الاستخدام. لذلك يُفضّل حفظه في مكان معتدل الحرارة، بعيداً عن أشعة الشمس.

زيوت الوجه والأمصال الزيتية: يمكن أن يؤدي التبريد إلى زيادة كثافة بعض الزيوت أو تغيّر مظهرها وقوامها، وقد تتأثر التركيبات التي تحتوي على مكونات متعددة. لذا ينبغي اتباع تعليمات التخزين الخاصة بكل منتج.

الواقي من الشمس: لا يُنصح بتخزينه في الثلاجة إلا إذا أشارت الشركة المصنّعة إلى ذلك. فالتعرض لدرجات حرارة غير مناسبة قد يؤثر في استقرار تركيبته، وهو ما قد ينعكس على أدائه الوقائي.

العطور: الأفضل حفظها في مكان مظلم وجاف، بعيداً عن الحرارة والتغيرات المتكررة في درجات الحرارة. كما يُستحسن تجنب وضعها في الحمام بسبب ارتفاع الرطوبة وتقلب الظروف المحيطة بها.

منتجات يمكن الاستفادة من حفظها في الثلاجة

في المقابل، هناك مستحضرات وأدوات تجميل قد يمنحها التبريد فائدة إضافية، خصوصاً عندما يكون الهدف تعزيز الإحساس بالانتعاش وتهدئة البشرة:

أقنعة الوجه الجلّية: يساعد استخدامها بعد تبريدها على منح البشرة شعوراً بالبرودة والراحة، وقد يخفف الانتفاخ بشكل مؤقت.

وسادات : يمكن تبريد الوسادات المخصصة لمنطقة العين، إذ تمنح إحساساً مهدئاً وتساعد على التقليل المؤقت من مظهر الانتفاخ.

بعض مرطبات الوجه ورذاذ الترطيب: يمكن وضع المنتجات التي تسمح تعليماتها بالتبريد داخل الثلاجة، للاستمتاع بإحساس منعش، ولا سيما خلال الطقس الحار.

بكرات تدليك الوجه: يمكن تبريد الأدوات المصنوعة من الأحجار الطبيعية، مثل اليشم والكوارتز، قبل استخدامها في تدليك الوجه، للحصول على تأثير منعش ومريح.

إرشادات للحفاظ على مستحضرات التجميل

لضمان بقاء منتجات التجميل بحالة جيدة لأطول فترة ممكنة، من المهم مراعاة مجموعة من الإرشادات:

قراءة تعليمات التخزين المدونة على العبوة قبل وضع أي مستحضر في الثلاجة.

تخصيص مساحة نظيفة ومنفصلة للمنتجات داخل الثلاجة، بعيداً عن الأطعمة ومصادر التلوث.

عدم تعريض المستحضرات للتنقل المتكرر بين درجات الحرارة المختلفة.

إغلاق العبوات بإحكام بعد كل استخدام، لتجنب دخول الهواء أو الرطوبة أو الملوثات.

الانتباه إلى المنتجات الطبيعية والخالية من المواد الحافظة، إذ قد تكون أكثر عرضة للتلف، ولا يضمن تبريدها بقاءها صالحة للاستخدام.

الاحتفاظ بالمستحضرات بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة، حتى عند تخزينها خارج الثلاجة.

في النهاية، لا تُعد الثلاجة مكاناً مثالياً لجميع مستحضرات التجميل، فاختيار طريقة التخزين المناسبة يرتبط بتركيبة كل منتج وتعليمات الشركة المصنّعة. والقاعدة الأهم هي عدم افتراض أن البرودة تعني دائماً جودة أفضل أو صلاحية أطول.