تختلف عادات العناية بالشعر من امرأة إلى أخرى؛ فهناك من تفضّل غسله يومياً للحفاظ على نظافته وانتعاشه، فيما تتجنب أخريات هذه العادة خوفاً من جفاف الشعر أو تكسّره. لكن هل غسل الشعر كل يوم يضرّ فعلاً؟ أم أن الأمر يرتبط بطبيعة فروة الرأس ونوع الشعر؟

بحسب إرشادات أطباء الجلدية، لا توجد قاعدة واحدة تناسب الجميع، إذ يعتمد عدد مرات غسل الشعر على عوامل عدة، أبرزها كمية الدهون التي تفرزها فروة الرأس، وطبيعة الشعر وملمسه، ومدى تعرضه للعرق ومستحضرات التصفيف.

وقد يكون الغسل اليومي مناسباً للأشخاص الذين يمتلكون فروة رأس دهنية أو شعراً ناعماً ومستقيماً، إذ تتراكم الزيوت بسرعة على هذا النوع من الشعر، ما يجعله يبدو دهنياً ويفقد انتعاشه خلال وقت قصير. وفي المقابل، قد لا يحتاج أصحاب الشعر الجاف أو المجعّد إلى الغسل بالوتيرة نفسها، لأن الزيوت الطبيعية لا تنتقل بسهولة من فروة الرأس إلى أطراف الشعر.

لكن المشكلة لا تكمن في عدد مرات الغسل وحده، بل في الطريقة والمنتجات المستخدمة أيضاً. فاستخدام شامبو قوي بصورة متكررة، أو فرك الشعر بعنف، أو تعريضه للمياه شديدة السخونة، قد يؤدي إلى إزالة جزء كبير من الزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيبه وحمايته، ما يساهم في جفافه وزيادة الهيشان وتكسّر الخصلات وتقصف الأطراف.

وفي هذا السياق، تختلف وتيرة الغسل بحسب طبيعة الشعر؛ فقد يحتاج الشعر الدهني إلى التنظيف يومياً أو يوماً بعد يوم، بينما يمكن غسل الشعر العادي كل يومين أو ثلاثة أيام، في حين يستفيد الشعر الجاف والمجعّد غالباً من تقليل مرات استخدام الشامبو. أما الشعر المصبوغ أو المعالج كيميائياً، فيحتاج إلى عناية خاصة ومنتجات مناسبة تساعد على الحد من الجفاف والتكسّر.

وللحفاظ على صحة الشعر، يُنصح باختيار شامبو يتناسب مع طبيعة فروة الرأس، ووضعه على الجذور وفروة الرأس بدلاً من فرك كامل طول الشعر. كما يُفضّل استخدام البلسم لترطيب الخصلات، وغسل الشعر بالماء الفاتر، ثم تجفيفه بلطف باستخدام المنشفة، بعيداً عن الفرك القوي الذي قد يسبب تكسّر الشعر، خصوصاً عندما يكون مبللاً.

وفي المقابل، فإن الاعتقاد بأن الامتناع عن غسل الشعر لفترات طويلة يجعله أكثر صحة ليس دقيقاً دائماً، إذ قد يؤدي تراكم الدهون وخلايا الجلد الميتة وبقايا مستحضرات التصفيف إلى الحكة وظهور القشرة وتهيّج فروة الرأس.

وبالتالي، فإن غسل الشعر يومياً ليس ضاراً بالضرورة، كما أن تقليل مرات الغسل لا يناسب الجميع. فالعناية الصحيحة تبدأ بفهم احتياجات فروة الرأس وطبيعة الشعر، واختيار المنتجات المناسبة، واعتماد روتين يحافظ على نظافته وترطيبه في آن واحد. أما في حال استمرار الحكة أو الاحمرار أو ظهور قشرة شديدة، فمن الأفضل استشارة لتحديد السبب والعلاج المناسب.