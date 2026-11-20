لا يقتصر تأثير قلة النوم على الشعور بالتعب والإرهاق خلال النهار، بل قد يظهر أيضاً بوضوح على الوجه، من خلال الهالات السوداء وانتفاخ العينين وشحوب البشرة وفقدانها نضارتها. فالنوم ليس مجرد فترة راحة للجسم، بل مرحلة أساسية يستعيد خلالها الجلد توازنه ويعمل على إصلاح الأضرار التي تعرض لها خلال النهار.

لماذا يظهر التعب على الوجه؟

عندما لا يحصل الجسم على ساعات كافية من النوم، قد تتأثر الدموية وتوازن السوائل في الجسم، ما يجعل ملامح الإرهاق أكثر وضوحاً. وتُعدّ الهالات السوداء من أبرز العلامات التي قد تظهر، إذ يمكن أن تبدو المنطقة المحيطة بالعينين أغمق نتيجة شحوب الجلد، ما يجعل الأوعية الدموية الموجودة تحته أكثر وضوحاً. كذلك، قد يؤدي اضطراب النوم إلى احتباس السوائل حول العينين، فتظهر الانتفاخات التي تمنح الوجه مظهراً متعباً.

البشرة تفقد نضارتها

خلال النوم، ينشط الجلد في عمليات التجدد والإصلاح، ويساهم ذلك في الحفاظ على حاجزه الواقي وتوازنه. أما الحرمان من النوم، فقد يرتبط بزيادة فقدان الماء من البشرة وضعف قدرتها على الاحتفاظ برطوبتها، فتبدو أكثر جفافاً وباهتة، وقد تصبح الخطوط الدقيقة أكثر وضوحاً.

ولا يتوقف الأمر عند المظهر الخارجي، إذ إن قلة النوم قد تؤثر أيضاً في استجابة الجسم للالتهابات وفي توازن الهرمونات المرتبطة بالتوتر، وهو ما قد ينعكس على بعض المشكلات الجلدية، مثل زيادة الحساسية أو تفاقم حالات الالتهاب الموجودة مسبقاً.

هل ليلة واحدة بلا نوم تكفي لتغيير ملامح الوجه؟

قد تظهر بعض علامات الإرهاق بعد ليلة واحدة من النوم المتقطع أو غير الكافي، خصوصاً انتفاخ العينين وشحوب الوجه. لكن التأثير يصبح أكثر وضوحاً لدى بعض الأشخاص عندما تتحول قلة النوم إلى عادة مستمرة. وتشير الأبحاث إلى أن الحرمان المزمن من النوم قد يرتبط بظهور علامات التقدم في عمر البشرة وتراجع مظهرها الصحي.

كيف تستعيد البشرة نضارتها بعد ليلة متعبة؟

الخطوة الأولى تبدأ بتعويض النوم والحفاظ على مواعيد منتظمة للخلود إلى الفراش والاستيقاظ. كما يساعد شرب كمية كافية من الماء على تجنب الجفاف، ويمكن استخدام كمادات باردة لفترة قصيرة لتخفيف الانتفاخ حول العينين. أما الترطيب اليومي واستخدام واقي الشمس، فيبقيان من أساسيات العناية بالبشرة، بصرف النظر عن عدد ساعات النوم.

ولا ينبغي التعامل مع مستحضرات العناية باعتبارها بديلاً عن النوم، فالكريمات والسيرومات قد تحسّن مظهر البشرة، لكنها لا تعوّض العمليات الحيوية التي يقوم بها الجسم خلال الراحة الليلية.

كم ساعة تحتاج المرأة إلى النوم؟

توصي الجهات الصحية عادةً بأن يحصل البالغون على سبع ساعات من النوم على الأقل كل ليلة، فيما يحتاج كثيرون إلى نحو سبع إلى تسع ساعات للشعور بالراحة واستعادة النشاط. وتختلف الاحتياجات من شخص إلى آخر، لكن انتظام النوم وجودته لا يقلان أهمية عن عدد ساعاته.

قد لا يكون الحل وراء الوجه المتعب مستحضراً تجميلياً جديداً، بل ليلة نوم هادئة وروتين يومي متوازن. فالعناية بالبشرة لا تبدأ دائماً أمام المرآة، بل تبدأ أحياناً من الوسادة.