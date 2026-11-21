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تعاني بعض النساء من تكسّر أطراف الأظافر رغم نموّها بصورة طبيعية، وهي مشكلة قد ترتبط بعادات يومية تؤثر في قوتها وتزيد هشاشتها، حتى مع الاهتمام بمظهرها الخارجي.ويُعدّ التعرض المتكرر للمياه والمنظفات من أبرز العوامل التي تضعف الأظافر، إذ يؤدي تكرار ترطيبها وتجفيفها إلى زيادة قابليتها للتقصف والتكسّر، خصوصاً عند استخدام مواد تنظيف قوية من دون ارتداء القفازات.كما قد يساهم الإفراط في استخدام مزيلات طلاء الأظافر، ولا سيما تلك التي تحتوي على الأسيتون، إلى جانب البرد القاسي أو إزالة طلاء الجل بطريقة غير صحيحة، في إضعاف طبقات الظفر وتلف أطرافه.وقد يرتبط تكسّر الأظافر أحياناً بنقص بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد، أو بحالات صحية تؤثر في نموّها وقوتها، إلا أن التكسّر وحده لا يكفي لتشخيص وجود نقص غذائي.وللحدّ من المشكلة، يُنصح بترطيب الأظافر والجلد المحيط بها بانتظام، وارتداء القفازات أثناء التنظيف، وتجنّب استخدام الأظافر لفتح الأشياء الصلبة، مع الحرص على بردها بلطف والحفاظ على طول مناسب.وفي حال استمرار التكسّر بصورة ملحوظة، أو ترافقه مع تغيّر لون الأظافر أو شكلها، يُفضّل استشارة لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.