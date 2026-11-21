Advertisement

تعتقد كثير من النساء أن تقشير البشرة يؤدي بالضرورة إلى الاحمرار والجفاف، إلا أن بعض المكونات تساعد على إزالة الخلايا الميتة وتحسين ملمس الجلد من دون التسبب بتهيّج شديد، شرط استخدامها بطريقة صحيحة.ومن أبرز هذه المكونات حمض اللاكتيك، الذي يساعد على تقشير سطح البشرة بلطف، وحمض الماندليك الذي يتميز ببطء اختراقه للجلد نسبياً، إضافة إلى حمض الساليسيليك المناسب للبشرة الدهنية والمعرضة للحبوب، والإنزيمات المستخلصة من البابايا والأناناس.وتتوقف درجة تهيّج البشرة على تركيز المادة المقشرة وعدد مرات استخدامها وطبيعة الجلد، فضلاً عن المكونات الأخرى الموجودة في المنتج.وينصح الخبراء بالبدء بالتقشير مرة أو مرتين أسبوعياً بحسب تحمّل البشرة، وتجنّب الجمع بين عدة مقشرات، مع الحرص على الترطيب واستخدام واقي الشمس يومياً.كما يُنصح بالتوقف عن استخدام المنتج عند ظهور احمرار شديد أو حرقان مستمر، خصوصاً لدى أصحاب البشرة الحساسة، إذ إن التقشير الفعّال لا يشترط الشعور بالوخز أو التهيّج.