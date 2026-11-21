أعادت الممثلة الأميركية ليفلي ذكريات مسلسل " " إلى الواجهة، بعدما عادت إلى أحد أبرز المواقع التي ارتبطت بتصوير العمل في ، في زيارة أثارت تفاعل متابعيها واستحضرت أجواء المسلسل الذي انطلق قبل نحو 20 عاماً.

ونشرت ليفلي صورة عبر حسابها على إنستغرام في 18 تشرين الثاني، ظهرت فيها أمام فندق "Lotte New York Palace" في ، وهو المكان الذي ارتبط في المسلسل بشخصية "سيرينا فان دير وودسن" التي أدّتها، وأرفقتها بعبارة تعبّر عن العودة إلى المكان.

وتحوّل الفندق، الذي شكّل أحد المواقع البارزة في المسلسل، إلى محطة مرتبطة بذكريات جمهور "Gossip Girl"، ولا سيما المشاهد التي تناولت حياة مجموعة من الشباب في الجانب الشرقي الراقي من نيويورك.

وعُرض المسلسل بين عامي 2007 و2012 على مدى ستة مواسم، وشارك في بطولته إلى جانب ليفلي كل من لايتون ميستر، وبن بادغلي، وتشيس كروفورد، وإد ويستويك، وتابع حياة مجموعة من الشبان والفتيات وسط علاقات عاطفية وصراعات اجتماعية وأسرار كانت تتكشف عبر رسائل مجهولة.

ولا تشير زيارة ليفلي أو الصورة التي نشرتها إلى الإعلان عن موسم جديد من المسلسل أو مشروع لإعادة جمع أبطاله، بل أعادت ببساطة تسليط الضوء على أحد المواقع التي ارتبطت بالعمل، وعلى ذكريات جمهوره من انتهاء عرضه.