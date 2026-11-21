يُعرف حمض الهيالورونيك بقدرته على جذب الماء والاحتفاظ به، ما يجعله من أبرز المكونات المستخدمة في مستحضرات العناية بالبشرة وترطيبها. لكن استخدامه بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، إذ يمكن أن يترك البشرة أكثر جفافاً ويجعل الخطوط الدقيقة والتجاعيد أكثر وضوحاً.

وبحسب موقع "Woman's World"، حذّر خبراء في العناية بالبشرة من ستة أخطاء شائعة عند استخدام هذا المكوّن، مشيرين إلى أن الاستفادة من خصائصه تتطلب الانتباه إلى طريقة تطبيقه وما يوضع بعده.

1- تطبيقه على بشرة جافة

يعمل حمض الهيالورونيك على جذب الماء، لكنه قد يسحب الرطوبة من طبقات الجلد الأعمق عندما تكون البيئة المحيطة جافة، ولا سيما داخل المنازل خلال فصل الشتاء. لذلك، ينصح الخبراء بتطبيقه بعد غسل الوجه مباشرة، عندما تكون البشرة لا تزال رطبة قليلاً، أو باستخدام رذاذ الماء لترطيبها قبل وضعه.

2- تركه من دون كريم مرطّب

لا يشكّل حمض الهيالورونيك بديلاً كاملاً من المرطّب، فهو يجذب الماء لكنه لا يمنع بالضرورة تبخّره من سطح البشرة. ولهذا، ينصح بوضع كريم مرطّب بعده، ويفضّل أن يحتوي على مكونات مثل السيراميد أو الغليسرين، للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة لفترة أطول.

3- دفع مبالغ كبيرة لشراء السيروم

لا يعني ارتفاع سعر المنتج بالضرورة أنه أكثر فعالية. وبحسب طبيبة الجلدية شامسا كنوال، فإن تركيبة تحتوي على نسبة تتراوح بين 1 و2 في المئة من حمض الهيالورونيك يمكن أن توفر ترطيباً جيداً، من دون الحاجة إلى شراء المستحضرات الأعلى سعراً أو تركيزاً.

4- التوقف عن استخدامه قبل أوانه

قد يظهر تأثير الترطيب والامتلاء بشكل سريع، لكن تقييم التحسن في مظهر التجاعيد يحتاج إلى وقت أطول. ويشير التقرير إلى أن الاستخدام المنتظم لمدة تصل إلى 60 يوماً قد يكون ضرورياً لملاحظة تغيرات في عمق الخطوط، فيما أظهرت دراسة نُشرت عام 2025 في مجلة "Cosmetics" انخفاضاً بنسبة 34 في المئة في التجاعيد الدقيقة بالوجه بعد استخدام كريم يحتوي على حمض الهيالورونيك لمدة ثمانية أسابيع.

5- استخدام عدة منتجات تحتوي عليه في الوقت نفسه

الإفراط في استخدام هذا المكوّن لا يعني الحصول على ترطيب أكبر. ويحذّر طبيب الجلدية أيهم من الجمع بين عدة أنواع من السيروم والتونر وأقنعة الوجه التي تحتوي على حمض الهيالورونيك ضمن الروتين نفسه، مشيراً إلى أن استخدام سيروم واحد جيد يتبعه كريم مرطّب قد يكون كافياً.

وإذا استمر الشعور بالشدّ أو التقشّر، فقد تكون المشكلة مرتبطة بتضرر حاجز البشرة أو الإفراط في التقشير أو استخدام منظفات قوية تؤدي إلى جفافها.

6- توقع نتائج مماثلة لحقن

يساعد سيروم حمض الهيالورونيك على ترطيب سطح البشرة ومنحها مظهراً أكثر نعومة وامتلاءً، لكنه لا يعوّض فقدان الحجم تحت الجلد كما تفعل حقن الفيلر. كما أنه لا يعيد بناء الكولاجين ولا يشدّ البشرة المترهلة بشكل ملحوظ، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليه لمعالجة التجاعيد العميقة أو استعادة حجم الخدود.

ويخلص التقرير إلى أن فعالية حمض الهيالورونيك ترتبط بطريقة استخدامه، من خلال تطبيقه على بشرة رطبة، ثم وضع كريم مرطّب فوقه، والالتزام باستخدامه فترة كافية قبل تقييم النتائج.