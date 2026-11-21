لم يعد الحصول على سمرة طبيعية ومتجانسة يتطلب التعرّض لأشعة الشمس، إذ تتيح مستحضرات التسمير الذاتي تحقيق لون برونزي . لكن الوصول إلى نتيجة خالية من الخطوط والبقع الداكنة لا يعتمد على نوع المستحضر وحده، بل يرتبط أيضاً بتحضير البشرة وطريقة توزيع المنتج والعناية بالجلد بعد تطبيقه.

وبحسب مجلة "Glamour"، قدّم خبراء في التسمير مجموعة من الإرشادات للحصول على لون متساوٍ يدوم لفترة أطول، بدءاً من تقشير البشرة وصولاً إلى اختيار الملابس المناسبة.

1- إزالة الشعر قبل التسمير

ينصح بإزالة الشعر قبل تطبيق المستحضر بنحو 24 ساعة على الأقل، لإتاحة الوقت لبصيلات الشعر كي تنغلق مجدداً، ما يساعد على تجنّب ظهور نقاط صغيرة على سطح البشرة.

2- تقشير البشرة والتخلص من آثار السمرة السابقة

يُعدّ التقشير خطوة أساسية للحصول على قاعدة ناعمة ومتجانسة، إذ يساعد على إزالة الجلد الميت وبقايا اللون السابق، ويقلّل احتمال ظهور مناطق داكنة أو غير متساوية.

وتنصح خبيرة التسمير كارلي هوبز بإزالة آثار السمرة القديمة قبل وضع طبقة جديدة، فيما يقترح خبير التسمير جولز فون هيب استخدام قفازات التقشير أثناء الاستحمام للتخلص من البقع العنيدة.

3- تجنّب العطور ومزيلات التعرّق

ينبغي أن تكون البشرة نظيفة تماماً قبل تطبيق مستحضر التسمير، لأن بقايا مزيل التعرّق أو العطور قد تتفاعل مع المنتج وتؤدي إلى ظهور خطوط أو تغيّر في اللون.

وتوضح هوبز أن مزيل التعرّق قد يتحول إلى اللون الأخضر عند ملامسته المستحضر، فيما يحذّر فون هيب من رش العطر على البشرة بعد التسمير، لأنه قد يؤثر في تطور اللون ويترك بقعاً واضحة.

4- الانتباه إلى توقيت استخدام المرطّب

رغم أهمية ترطيب البشرة، يُفضّل تجنّب وضع الكريمات المرطّبة خلال الساعات الـ24 السابقة للتسمير، لأنها قد تشكّل طبقة تعيق وصول المستحضر إلى الجلد.

لكن خبراء التسمير ينصحون بوضع كمية خفيفة من المرطّب على المناطق الأكثر جفافاً، مثل المرفقين والركبتين ومفاصل الأصابع والمعصمين والكاحلين وأصابع القدم، لتجنّب امتصاص هذه المناطق كمية زائدة من اللون.

5- استخدام قفاز التسمير وتوزيع المنتج تدريجياً

تنصح الخبيرة كارلي هوبز بالبدء من الساقين والتحرك تدريجياً نحو الأعلى، مع استخدام قفاز مخصص لتوزيع المستحضر بالتساوي ومنع امتصاصه في راحتي اليدين.

ومن الحيل التي يوصي بها الخبراء وضع المنتج عند قاعدة القفاز، أي عند المنطقة المقابلة لراحة اليد، ثم طيّه إلى النصف قبل توزيعه، بما يساعد على نشر التركيبة بشكل متجانس والاستفادة من كل كمية مستخدمة.

أما اليدان والقدمان، فيُفضّل تمرير ما تبقى من المستحضر على القفاز بدلاً من وضع كمية جديدة، لتجنّب تراكم اللون حول المفاصل والكاحلين.

6- اختيار كمية أقل للمناطق الحساسة

تحتاج مناطق مثل الوجه واليدين والقدمين والظهر إلى عناية خاصة، لأنها قد تمتص اللون بصورة أسرع أو يصعب توزيع المستحضر عليها بالتساوي.

وبالنسبة إلى الوجه، يُنصح باستخدام مستحضرات مخصصة له، مثل قطرات التسمير التي يمكن مزجها بكريم الترطيب المعتاد. ويقترح الخبراء استخدام قطرتين إلى ثلاث قطرات، مع توزيع المزيج بحركات تصاعدية وصولاً إلى الرقبة وأعلى .

7- اختيار الملابس المناسبة وترك اللون حتى يثبت

بعد تطبيق المستحضر، يُفضّل ارتداء ملابس فضفاضة ومريحة، وتجنّب الأقمشة الضيقة أو حمالات الصدر ذات الأسلاك، لأنها قد تحتك بالبشرة وتؤدي إلى انتقال اللون أو ظهوره بشكل غير متساوٍ.

وتشير المجلة إلى أن المستحضر قد يحتاج إلى نحو 20 دقيقة ليمتصه الجلد إلى حد كبير، رغم احتمال استمرار الشعور باللزوجة لساعات. كما يُنصح بتجنب البلل أو ارتداء الملابس الضيقة خلال فترة تطور اللون.

كيف تحافظين على السمرة؟

لإطالة مدة اللون والحفاظ على تلاشيه بصورة متجانسة، ينصح الخبراء بترطيب البشرة يومياً، مرة أو مرتين عند الحاجة، مع إمكانية استخدام مستحضر تسمير تدريجي بعد بضعة أيام لتعزيز اللون.

أما إذا كان الهدف الحصول على لون أغمق، فيمكن اختيار تركيبة مخصصة لذلك أو تطبيق طبقة ثانية، لكن الخبراء يفضّلون أن تقتصر هذه الخطوة على من لديهم خبرة في استخدام مستحضرات التسمير.

وبالنسبة إلى المناسبات، ينصح خبير التسمير هاركنيت بتطبيق المستحضر قبل الموعد بيوم تقريباً، فيما يفضّل أن يكون ذلك قبل حفلات الزفاف بنحو 48 ساعة، لإتاحة الوقت أمام اللون كي يستقر على البشرة.