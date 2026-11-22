تزامناً مع عروض "بلاك فرايداي"، تروّج عيادات في إنكلترا لخصومات على عمليات تكبير الأرداف بالحقن، وسط تحذيرات من مخاطر صحية قد تكون خطيرة، وانتقادات لأساليب تسويقية تدفع المستهلكين إلى اتخاذ قرارات سريعة بشأن إجراءات تجميلية تحتاج إلى تقييم طبي دقيق.

وبحسب صحيفة "The Guardian"، تتزايد الدعوات إلى تشديد الرقابة على عمليات تكبير الأرداف غير الجراحية، المعروفة باسم "Liquid BBL"، والتي تعتمد على حقن حشوات جلدية في منطقة الأرداف. وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع مشاورات حكومية في إنكلترا بشأن حصر هذه الإجراءات، إلى جانب علاجات الوجه بالدماء والتقشير الكيميائي العميق، بممارسين مؤهلين من العاملين في القطاع الصحي.

وتكتسب هذه المطالب زخماً بعد وفاة أليس ويب، وهي أم تبلغ 33 عاماً ولديها خمسة أطفال، إثر عملية تكبير أرداف بالحقن أُجريت بصورة خاطئة في صالون بمدينة غلوستر عام 2024، ما دفع عائلتها إلى المطالبة بتشريعات لمنع الممارسات التجميلية غير المؤهلة.

ويحذّر جراحو التجميل من أن حقن كميات كبيرة من الحشوات في الأرداف قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بينها الجلطات الدموية والانصمام الدهني والإنتان، مؤكدين أن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب مهارات وتدريباً متخصصين.

وأبدت هيئة معايير الإعلان (ASA) اعتراضها على العروض محدودة المدة، معتبرة أنها قد تدفع المستهلكين إلى اتخاذ قرارات بشأن عمليات تجميلية قبل منح أنفسهم الوقت الكافي لتقييم المخاطر والنتائج المحتملة.

وبين نيسان وكانون الأول 2025، رصدت الهيئة أكثر من 900 إعلان عن عمليات "BBL السائل" ضمن نظام مراقبة الإعلانات لديها، ولم يلتزم سوى 11.5% من الإعلانات التي جرى فحصها بقواعد الهيئة. كما رصدت إعلانات تضمنت ادعاءات غير مدعومة، بينها "نسبة عدوى صفرية" أو وصف الإجراءات بأنها آمنة من دون عرض المخاطر بصورة مناسبة، إلى جانب إعلانات استغلت مخاوف النساء بشأن شكل أجسادهنّ، عبر وعود بتعزيز الثقة بالنفس أو تغيير الجسم بسهولة.

وقالت أشتون كولينز، مديرة مؤسسة "Save Face"، إنها غاضبة من تسويق عمليات تكبير الأرداف باعتبارها عروضاً موسمية أو صفقات خاصة، معتبرة أن هذه الإجراءات ليست علاجات تجميلية اعتيادية، بل تدخلات طبية قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأضافت أن تقديمها بهذه الطريقة يقلل من أهمية المخاطر ويضغط على الأشخاص لاتخاذ قرارات سريعة من دون الوقت أو المعلومات أو الاستشارة المناسبة.

وأفادت المؤسسة بأنها تلقت 1,004 شكاوى من المرضى منذ عام 2023 بشأن عمليات تكبير الأرداف غير الجراحية، وإجراءات معالجة فجوات الورك وتكبير الثدي. وأشارت إلى أن أكثر من نصف المشتكين عانوا من الإنتان، فيما احتاج 94% إلى العلاج في المستشفى، و43% إلى تدخل جراحي.

وفي نماذج من العروض التي رصدها التقرير، أعلنت عيادة "Clinic Blvd" في عن صفقة لمدة 48 ساعة تشمل 800 ملليلتر من الحشوات مع 200 ملليلتر إضافية مجاناً مقابل 1,300 جنيه إسترليني. كما عرضت عيادة "De Vere Signature Aesthetics" حشوات مجانية بكمية 100 ملليلتر ضمن عرض محدود المدة، مع تخفيض سعر الحشوة كلما زادت الكمية المطلوبة، من نحو 5 جنيهات إسترلينية للملليلتر إلى 1.50 جنيه عند الكميات الأكبر.

وأبدت نورا نوجنت، استشارية جراحة التجميل والرئيسة السابقة للجمعية البريطانية لجراحي التجميل، قلقها من الخصومات المحدودة زمنياً، معتبرة أنها أسلوب تسويقي يدفع الأشخاص إلى اتخاذ قرارات سريعة خوفاً من ضياع ، حتى في حال لم يكونوا يفكرون أساساً في إجراء هذه العمليات.

بدوره، قال جيرارد لامب، استشاري جراحة التجميل والمتحدث باسم الجمعية، إن تشجيع المرضى على اختيار كميات أكبر من الحشوات مقابل أسعار أقل هو أسوأ ما يمكن القيام به، لأنه يزيد مخاطر المضاعفات.

وأكدت هيئة معايير الإعلان أنها اتخذت إجراءات واسعة وموجهة ضد الإعلانات المخالفة، بما في ذلك تلك التي تقلل من مخاطر الإجراءات أو تستخدم العروض المحدودة لخلق شعور بالإلحاح أو تستغل مخاوف النساء بشأن أجسادهن، مشيرة إلى أنها تدعم اتخاذ تدابير حكومية إضافية لتنظيم هذا القطاع.