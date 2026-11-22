لم تعد العناية بصحة المرأة تقتصر على متابعة الثدي والجهاز التناسلي، إذ تدعو توصيات طبية أميركية جديدة إلى التعامل مع صحة القلب والأوعية الدموية بوصفها جزءاً أساسياً من الرعاية الصحية للنساء، مع مراعاة التغيرات البيولوجية والهرمونية التي تمر بها المرأة في مراحل حياتها المختلفة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "JAMA"، تعاونت أربع جمعيات طبية أميركية، هي جمعية القلب الأميركية، والأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، والكلية الأميركية لأطباء النساء والتوليد، وجمعية طب الأم والجنين، لإصدار إرشادات جديدة تهدف إلى تحسين الوقاية من أمراض القلب لدى النساء وتشخيصها وعلاجها.

وتقوم المقاربة الجديدة على إطار يقسّم حياة المرأة إلى مراحل بيولوجية، بدلاً من الاعتماد على العمر وحده لتقييم المخاطر الصحية. وتشمل هذه المراحل الفترة السابقة للبلوغ، وسنوات الشهرية والإنجاب، ومرحلة ما قبل انقطاع الطمث، ثم مرحلة ما بعد انقطاعه.

وتأتي هذه التوصيات في ظل كون أمراض القلب والأوعية الدموية السبب للوفاة بين النساء، إذ تتسبب بنحو وفاة واحدة من كل ثلاث وفيات بينهن. ورغم شيوع الاعتقاد بأن أعراض النوبات القلبية متشابهة لدى الجنسين، فإن النساء قد يعانين، إلى جانب ألم ، أعراضاً أخرى أكثر ارتباطاً بهن، مثل ضيق التنفس والغثيان وآلام الظهر أو الفك.

كما تشمل أمراض القلب حالات تصيب النساء حصراً أو بمعدلات أعلى، من بينها المضاعفات المرتبطة بالحمل، والتسلخ التلقائي للشريان التاجي، واعتلال عضلة القلب الناتج عن الإجهاد، إضافة إلى أنواع من النوبات القلبية التي تحدث من دون انسداد في الشرايين التاجية.

مراحل الحياة ومخاطر القلب

في المرحلة السابقة للبلوغ، تركز الإرشادات على ترسيخ العادات الصحية، مع الانتباه إلى عوامل قد تزيد مخاطر أمراض القلب، مثل متلازمة المبيض متعدد الغدد الصماء، والبلوغ المبكر. كما تشير إلى أن التغيرات النفسية والاجتماعية خلال فترة البلوغ، بما فيها الاكتئاب واضطرابات الأكل، قد تؤثر في صحة القلب.

أما خلال سنوات الدورة الشهرية والإنجاب، فتوصي الإرشادات بمتابعة انتظام الدورة وشدتها، باعتبارهما مؤشرين محتملين إلى مشكلات صحية كامنة. ويُنظر إلى الحمل أيضاً بوصفه اختباراً فسيولوجياً قد يكشف مخاطر قلبية لم تكن معروفة سابقاً.

وتشمل المضاعفات التي تستدعي الانتباه خلال الحمل ارتفاع ضغط ، وتسمم الحمل، وسكري الحمل، إذ قد تشير إلى ارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب في مراحل لاحقة، ما يجعل المتابعة الصحية بعد الولادة أمراً مهماً.

وفي مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، قد تشهد المرأة تغيرات في مستويات والصحة الأيضية، إلى جانب اضطرابات هرمونية ونفسية واجتماعية، ما يجعل هذه الفترة فرصة مهمة لرصد عوامل الخطر والبدء بالوقاية.

وبعد انقطاع الطمث، ترتفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نتيجة تراكم التأثيرات والعوامل الصحية خلال المراحل السابقة، لتصبح متابعة الحالات القلبية وإدارتها أكثر أهمية.

دعوة إلى تغيير طريقة الرعاية

وتشير الإرشادات إلى أن الرعاية الصحية للنساء غالباً ما تكون موزعة بين اختصاصات طبية مختلفة، مثل طب النساء والتوليد وطب الأم والجنين، ما قد يؤدي إلى إغفال عوامل الخطر المرتبطة بالقلب. وتلفت إلى أن طبيب النساء قد يؤدي أحياناً دور مقدم الرعاية الأولية، من دون أن تكون متابعة المخاطر القلبية جزءاً أساسياً من عمله.

وتوصي المبادرة بتوثيق عوامل الخطر الخاصة بالنساء، بما فيها البلوغ المبكر أو انقطاع الطمث المبكر، واضطرابات الدورة الشهرية أو غزارتها، ومضاعفات الحمل، ومتلازمة المبيض متعدد الغدد الصماء.

كما تدعو إلى إنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة لصحة القلب لدى النساء، تجمع الرعاية الطبية والتدريب والأبحاث والتواصل مع المجتمع، مع الإشارة إلى أن تطبيق هذا النموذج يحتاج إلى مزيد من العمل وتحديد معايير واضحة لقياس نجاحه.

وفي المقابل، يحذر الخبراء من اختزال أمراض القلب لدى المسألة الهرمونية وحدها، أو التعامل مع العلاج الهرموني باعتباره حلاً شاملاً للوقاية منها. وتؤكد التوصيات أن مسؤولية رصد عوامل الخطر والتدخل عند الحاجة تقع على عاتق جميع الأطباء، وفي مختلف مراحل حياة المرأة.