وجّهت الأميركية اعتذاراً إلى عائلتها عن إعادة إثارة خلافات الماضي، في منشور عبر "إنستغرام" حذفته لاحقاً، مؤكدةً اشتياقها إليهم من دون تحديد الأشخاص المقصودين.

وأوضحت ، في رسالتها المنشورة السبت 21 تشرين الثاني، أنها استحضرت تلك لشعورها بالحاجة إلى حماية مشاعرها، معترفةً بأن عنادها قد يبدو طفولياً ومحرجاً. وأضافت أنها لم تناقش هذه المسائل مع عائلتها وجهاً لوجه، وجدّدت اعتذارها وتعبيرها عن افتقادهم.

ويأتي المنشور من الخلافات العائلية التي تناولتها المغنية علناً وفي مذكراتها "The Woman in Me"، الصادرة عام 2023، ولا سيما علاقتها بوالديها وشقيقتها .

وكانت المحكمة قد أنهت الوصاية القانونية على سبيرز في تشرين الثاني 2021، بعد فرضها عام 2008. وفي نيسان 2024، توصلت المغنية ووالدها إلى تسوية بشأن أتعاب المحاماة المرتبطة بمعركة الوصاية، من دون إعلان تفاصيلها المالية.