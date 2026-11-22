



بيرلا حرب



تخوض بيرلا حرب البالغة من العمر 23 عاماً، المنافسة بعد تتويجها بلقب ملكة جمال لعام 2025. وتنحدر من بلدة المعمرية في ، وتحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية.

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وتعمل حرب في مجال عرض الأزياء، كما تهتم بقضايا تمكين المرأة وتعزيز الثقة بالنفس، وتشارك في مبادرات للتوعية بمخاطر التحرش والإساءة عبر الإنترنت. وسبق أن مثّلت لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم 2026، ووصلت إلى قائمة أفضل 40 متسابقة. تستعدّ 5 متسابقات عربيات لتمثيل بلدانهن في النسخة الـ75 من مسابقة "ملكة جمال الكون 2026"، المقرر إقامة حفلها الختامي يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني في بورتوريكو، بمشاركة أكثر من 100 متسابقة من مختلف أنحاء العالم.تخوض بيرلا حرب البالغة من العمر 23 عاماً، المنافسة بعد تتويجها بلقب ملكة جمال لعام 2025. وتنحدر من بلدة المعمرية في ، وتحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية.وتعمل حرب في مجال عرض الأزياء، كما تهتم بقضايا تمكين المرأة وتعزيز الثقة بالنفس، وتشارك في مبادرات للتوعية بمخاطر التحرش والإساءة عبر الإنترنت. وسبق أن مثّلت لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم 2026، ووصلت إلى قائمة أفضل 40 متسابقة.



سامانثا سلوى



تمثل سامانثا سلوى البالغة من العمر 29 عاماً، في المسابقة، وهي تنتمي إلى عائلة كلدانية ونشأت في مدينة فوغان في مقاطعة أونتاريو الكندية.



وحصلت على شهادة جامعية في الهندسة من جامعة تورونتو متروبوليتان، وتعمل مستشارة أولى في مجال الأمن السيبراني، كما تمتلك خبرة في مسابقات الجمال، وتسعى من خلال مشاركتها إلى تشجيع النساء على دخول مجالات التكنولوجيا والهندسة.



ديستني عنبر

تكتسب مشاركة ديستني عنبر، البالغة من العمر 30 عاماً، أهمية خاصة، باعتبارها ممثلة الأردن الذي يعود إلى المسابقة للمرة الأولى منذ عام 1960.



وُلدت عنبر في مدينة سان خوان في بورتوريكو، ونشأت فيها قبل انتقالها إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وتعمل مهندسة بيانات، وسبق أن شاركت في مسابقة ملكة جمال تكساس في عامي 2023 و2024، ووصلت إلى الدور نصف النهائي في المرتين.

سارة البراهمي



تشارك التونسية سارة البراهمي بعد فوزها بلقب ملكة جمال تونس لعام 2026، مستفيدة من خبرتها السابقة في المنافسات الدولية.



وسبق أن مثّلت تونس في مسابقة "Miss International"، التي أُقيمت في اليابان عام 2019، وحققت مركزاً متقدماً، كما حصلت على لقب "سفيرة السياحة اليابانية".





سونيا جرجس

تخوض سونيا جرجس، البالغة من العمر 32 عاماً، المنافسة بعد مسيرة تنقلت خلالها بين مصر وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة.



وُلدت جرجس في مصر، وانتقلت مع أسرتها إلى إيطاليا خلال طفولتها، حيث عاشت نحو 21 عاماً، قبل أن تستقر في دبي.

وتتحدث العربية والإنكليزية والإيطالية، ولديها خبرة في التسويق والمبيعات والعقارات، إلى جانب شغلها مناصب إدارية في شركات عقارية بالإمارة.



وسبق أن شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر 2025، ووصلت إلى مراحلها النهائية، كما تهتم بقضايا الثقة بالنفس والصحة النفسية لدى الفتيات والشابات. (ارم نيوز)