مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف وفقدان النضارة، نتيجة عوامل متعددة أبرزها الطقس البارد، والهواء الجاف، والتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة بين الأماكن المغلقة والخارجية. وفي حين تلجأ كثيرات إلى زيادة استخدام مستحضرات الترطيب، قد تكون بعض سبباً أساسياً في تفاقم المشكلة من دون أن ينتبهن إلى ذلك.

ومن أبرز الأخطاء التي تؤثر في صحة البشرة الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة، إذ تؤدي الحرارة المرتفعة إلى إزالة الزيوت الطبيعية التي تحافظ على رطوبة الجلد، ما يتركه جافاً وأكثر عرضة للحكة والتهيّج. لذلك، يُنصح باستخدام الماء الفاتر وتقليل مدة الاستحمام، مع تجنّب فرك البشرة بقوة عند تجفيفها.

كذلك، يُعد إهمال الترطيب من العادات الشائعة خلال الشتاء، خصوصاً أن كثيرات يعتقدن أن البشرة لا تحتاج إلى العناية نفسها التي تتطلبها في الصيف. لكن انخفاض الرطوبة في الهواء قد يضعف حاجز البشرة الطبيعي، ما يجعل استخدام كريم مرطب مناسب أمراً ضرورياً، ويفضّل وضعه بعد الاستحمام مباشرة للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة.

ومن الأخطاء الأخرى الإفراط في تقشير البشرة واستخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات قوية، مثل بعض الأحماض والمستحضرات المقشرة، إذ قد يؤدي ذلك إلى إضعاف حاجز الجلد وزيادة الجفاف والاحمرار. لذلك، من الأفضل تخفيف وتيرة التقشير خلال الشتاء واختيار منتجات لطيفة تتناسب مع طبيعة البشرة.

ولا يقتصر الاهتمام بالبشرة على الترطيب وحده، فإهمال واقي الشمس خطأ شائع أيضاً. إذ إن الأشعة فوق البنفسجية تظل قادرة على التأثير في الجلد حتى في الأيام الغائمة والباردة، ما يجعل استخدام واقي الشمس بعامل حماية مناسب ضرورياً عند الخروج نهاراً.

كما أن الإفراط في استخدام الصابون والمنظفات القاسية قد يجرّد البشرة من زيوتها الطبيعية، فيما يؤدي إهمال شرب الماء إلى تفاقم الشعور بالجفاف، خصوصاً عندما لا يحصل الجسم على حاجته الكافية من السوائل.

وللحفاظ على بشرة صحية خلال فصل الشتاء، لا تحتاج المرأة بالضرورة إلى روتين معقد أو عدد كبير من المستحضرات، بل إلى خطوات بسيطة ومنتظمة، تبدأ باختيار منظف لطيف، واستخدام مرطب مناسب، وتجنب الماء الساخن والتقشير المفرط، وعدم التخلي عن واقي الشمس.

فالعناية بالبشرة في الشتاء لا تعني تغيير كل مستحضرات التجميل، بل معرفة ما تحتاج إليه فعلاً، وتجنب العادات التي تستنزف رطوبتها وتؤثر في نضارتها.